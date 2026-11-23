الشارقة في 23 نوفمبر/ وام / وقع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار مذكرة تفاهم مع شركة "سيمنس"، بهدف وضع إطار للتعاون الاستراتيجي في مجالات تطوير البنية التحتية الذكية والمستدامة، والتحول الرقمي، والابتكار التطبيقي، وتنمية الكفاءات المستقبلية في إمارة الشارقة، وذلك بحضور سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة المجمع.

وقّع المذكرة سعادة حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، وهيلموت فون شتروفه، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس" في الإمارات والشرق الأوسط، وذلك على هامش منتدى "الشارقة محطة المستقبل: الاستدامة" الذي نظمه المجمع.

وبموجب المذكرة، سيعمل الجانبان على استكشاف فرص التعاون في مجالات التحول الرقمي والأتمتة والبحوث التطبيقية، بهدف التطوير المشترك لحلول تلبي الأولويات الصناعية في إمارة الشارقة، إلى جانب دراسة فرص إطلاق مشاريع تجريبية ووضع مسارات لتحويل الابتكارات الواعدة إلى تطبيقات عملية.

وتشمل مجالات التعاون تطوير الحُرم الجامعية الذكية، وتنمية مهارات المستقبل بالشراكة مع المؤسسات الأكاديمية، واستكشاف فرص إشراك الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والشركاء الصناعيين من خلال منظومة "سيمنس إكسيليريتور - Siemens Xcelerator"، فضلاً عن تنظيم ورش عمل مشتركة ودورات تدريبية متخصصة ومبادرات لتبادل المعرفة.

وأكد سعادة حسين المحمودي أن الشراكة مع "سيمنس" تعكس التزام مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بتقريب الخبرات العالمية من الأولويات الصناعية والأكاديمية في الإمارة، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون في مجالات التقنيات الناشئة والبحوث التطبيقية وتنمية المواهب يسهم في إتاحة فرص تعزز القدرات المحلية وتحول الابتكار إلى أثر ملموس.

من جانبها، قالت الدكتورة أسماء محمود فكري، مدير إدارة الشراكات الحكومية والمؤسسية في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، إن مذكرة التفاهم تفتح آفاقاً للتعاون بين خبرات شركة "سيمنس" والجامعات والجهات الحكومية والقطاع الصناعي ضمن منظومة المجمع، موضحة أن التركيز سينصب على بناء شراكات عملية من خلال البحوث وبرامج الابتكار وتبادل المعرفة، بما يستجيب للاحتياجات المحلية ويسهم في تطوير مهارات تواكب متطلبات المستقبل.

وقال هيلموت فون شتروفه، الرئيس التنفيذي لشركة "سيمنس" في الإمارات والشرق الأوسط، إن التعاون مع مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار يتيح فرصة لتعزيز التكامل بين القطاع الصناعي والمؤسسات الأكاديمية، وتوظيف الابتكار لمواجهة التحديات الواقعية، والمساهمة في تحقيق طموحات إمارة الشارقة نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية، بما يحقق قيمة مضافة وأثراً مستداماً على المدى الطويل.