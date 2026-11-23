العين في 23 نوفمبر/ وام / أكّد الشاعر والإعلامي السعودي علي السبعان أن برنامج "ليالي الشعر: الكلمة المغناة"، الذي يقام ضمن فعاليات معرض أبوظبي للكتاب، ومهرجان العين للكتاب، ومهرجان الظفرة للكتاب، في دوراتها المتعاقبة، لعبت دوراً محورياً في تنشيط حراك الشعر النبطي وإعادة تقديمه للجمهور برؤية إبداعية متجددة، ولا سيما أن اقتران القصيدة النبطية باللحن والأداء الغنائي الأصيل منحها أجنحةً جديدةً للانتشار، وكسر الحواجز أمام المتلقي العربي من مختلف الأجيال، ما أسهم في إحياء روائع الشعر النبطي وتقريب جمالياته ومفرداته الجزلة إلى قلوب الشباب والناشئة.

وقال إن الشعر النبطي يمثل ركيزةً أصيلة من ركائز الهوية الثقافية والوجدانية في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي؛ وأن هذا اللون الأدبي العريق لم يكن يوماً مجرد فن قولي عابر، بل كان ولا يزال ديوان العرب المعاصر، وسجلّاً حياً يوثّق تاريخ المنطقة، وقيمها الأصيلة في الكرم والشهامة والحكمة، وتفاصيل حياة الإنسان الخليجي وعلاقته العميقة بأرضه وبيئته.

وأوضح أن تأثير الشعر النبطي في الإمارات يتجاوز الحدود الجغرافية، ليشكّل لغةً إنسانيةً ووجدانيةً جامعة توحّد الذائقة الشعرية بين الأشقاء العرب، وتنقل الموروث الشعبي بروح حيّة نابضة بالمعاني السامية والصور البلاغية الرفيعة التي تستمد جذورها من معين اللغة العربية الأصيلة.

وأشار إلى أن تميّز البرنامج لا يقتصر على الجانب الأدائي فحسب، بل يمتدّ إلى البعد المعرفي والبحثي عبر استضافة نخبة من المتحدثين الأكاديميين والخبراء والاختصاصيين في الأدب الشعبي والموسيقى التراثية، الذين يرفدون الجلسات الحوارية بالمعلومات الموثّقة والقراءات النقدية العميقة، ما يثري وعي الجمهور، ويعزّز القيمة العلمية للقصيدة المغناة.

كما نوّه إلى اهتمام البرنامج بصناعة "شعراء المستقبل" وتكامل رؤيته مع مبادرات نوعية مثل "مختبر أجيال الشعر"، والذي يفتح المجال أمام المواهب الشابة للاحتكاك المباشر بكبار الشعراء والخبراء، كما يضمن تعاقب الأجيال الشعرية، ويصقل أدواتهم الفنية بلغة عصرية تحافظ على أصالة الموروث.

وأشاد الشاعر علي السبعان بالجهود التنظيمية والمعرفية الكبيرة التي يبذلها مركز أبوظبي للغة العربية في إخراج الدورة الخامسة من برنامج "ليالي الشعر: الكلمة المغناة"وسابقاته، بهذا المستوى الرفيع من الرصانة والابتكار؛ مؤكداً أن احتفاء البرنامج بعامه الخامس يعكس استدامة الرؤية الثقافية للمركز وحرصه على الانتقال بالشعر النبطي من التداول الشفهي إلى التوثيق العلمي الرصين، من خلال إصدارات كتب توثق مسيرة البرنامج، أحدثها النسخة التجريبية من "ليالي الشعر"، الذي أعده المركز لتوثيق مسيرة البرنامج خلال دوراته الأربع الماضية، فضلاً عن تنظيمه جائزة "كنز الجيل" الرائدة، والتي تعنى بالشعر النبطي والموروث الشعبي، وتكريمه للفائزين فيها خلال فعاليات مهرجان العين للكتاب.

وأضاف السبعان أن الشعراء والباحثين والفنانين يجتمعون سنوياً تحت مظلة واحدة في مدينة العين، عاصمة السياحة العربية للعام 2026، ليؤكدوا مكانة الشعر النبطي وأهميته في الثقافة العربية، ويواكبوا جهود مركز أبوظبي للغة العربية في تعزيز حضور اللغة العربية وأهمية هذا النوع من الأدب، ما يرسخ مكانة أبوظبي حاضنةً للإبداع الخليجي والعربي، ويمنح الشعراء منصة ملهمة لتبادل التجارب وتعميق الروابط الأخوية والإنسانية الثقافية بين مبدعي دولة الإمارات، وسائر دول الخليج والعالم العربي.