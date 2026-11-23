البندقية في 23 نوفمبر/ وام / اختتم الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة معرض "وشوشة"، الذي نظمه في إطار مشاركته التاسعة في المعرض الدولي للفنون في بينالي البندقية.

وقدّم المعرض الجماعي لزواره أعمالاً فنّية مبتكرة لمجموعة من الفنانين، تحت إشراف القيّمة الفنّية بانة قطّان بالتعاون مع القيّمة الفنّية المساعدة تالا نصّار. ولقي المعرض إقبالاً واسعاً من الجمهور، إذ استقبل 260,908 زائراً منذ افتتاحه في شهر مايو الماضي.

واختُتمت الدورة الحادية والستون من المعرض الدولي للفنون في بينالي البندقية، التي حملت عنوان "في مفاتيح ثانوية"، والتي نُظمت تحت إشراف الراحلة كويو كوه، بعد أن استقطبت جمهوراً واسعاً، حيث بلغ عدد الزوار 714,015 زائراً، من بينهم 29,387 زائراً حضروا العرض التمهيدي.

كما شهدت هذه النسخة أكبر عدد من المشاركات الوطنية في تاريخها، حيث ضمت 100 مشاركة كما سجلت دورة هذا العام حضوراً لافتاً للشباب والطلاب دون سن السادسة والعشرين، إذ تجاوز عددهم 161,560 زائراً، بما يعادل 24% من إجمالي عدد الزوار.

وفي سابقةٍ هي الأولى من نوعها في تاريخ بينالي البندقية، شهدت دورة العام 2026 استحداث جائزتين تحت مسمى "أسود الزوار"، الأولى لأفضل مشارك في معرض "في مفاتيح ثانوية"، والثانية لأفضل مشاركة وطنية.

ومُنحت الجائزتان بناءً على تصويت حاملي التذاكر الذين زاروا الموقعين، بدلاً من جائزتيّ "الأسد الذهبي" و"الأسد الفضي" اللتين كانتا تُمنحان في الدورات السابقة.

يذكر أن "وشوشة" هو معرض جماعي أشرفت على تنظيمه القيّمة الفنّية بانة قطّان، التي تشغل أيضاً منصب مساعدة رئيس قسم المعارض في مشروع متحف جوجنهايم أبوظبي، وذلك بالتعاون مع القيّمة الفنّية المساعدة تالا نصّار.

وجمع المعرض بين أعمال فنّية جديدة أُنجزت بتكليفٍ خاص وأعمالٍ فنّية سابقة لكل من آلاء إدريس، وميس البيك، وجواد المالحي، وفرح القاسمي، ولمياء قرقاش، وتاوس ماخاتشيفا، وقد جعل الفنانون الستة من الصوت مدخلاً لاستكشاف عوالم لا يمكن إدراكها بالحواس.

أما عنوان المعرض "وشوشة" فيحاكي صوت الهمس في اللغة العربية، وتستمد الكلمة إيحاءها من وقعها الهادئ، تاركةً مجالاً واسعاً للتأويل فلطالما شكّل الصوت وسيلةً للتعبير الجماعي عن الذات في دولة الإمارات، من الحكايات الشفوية وحلقات الشعر وصولاً إلى مبادرات البث الإذاعي المحلية.

ويربط المعرض الممارسات الفنّية المعاصرة بهذا التاريخ العريق، مقدّماً دولة الإمارات باعتبارها فضاءً ثقافياً متجدداً، أسهمت حركة التنقّل والتواصل وتنوّع أساليب الإصغاء عبر البر والبحر في تشكيل ملامحه عبر العصور.

وشارك في المعرض فنّانون من أجيال وتخصصات فنّية مختلفة، قدّموا أعمالاً في مجالات السينما والتصوير الفوتوغرافي والنحت والتجهيزات الصوتية. وتناولت هذه الأعمال موضوعات متعددة تنوّعت ما بين الهجرة والتكنولوجيا والتاريخ الشفوي والعلاقة بين اللغة والجسد والهوية.

وصمّم مكتب "بورو كوراي دومان" (B–KD) للهندسة المعمارية مساحة المعرض بالتعاون مع القيّمتين الفنّيتين، حيث خاض الزوار تجربة تنتقل بهم من الهدوء الذي يتيح الإصغاء بتمعّن، إلى أجواء تتزاحم فيها الأصوات وتتداخل.

وفي يوليو الماضي، قدّم الجناح عملاً جديداً للفنّانة تاوس ماخاتشيفا أنجزته بتكليفٍ منه حمل عنوان "وماذا قلت؟" ويتألف العمل من عرضٍ أدائي يمزج الحركة بالتعبير الجسدي، ومقعدٍ تفاعلي مزوّد بتركيبٍ صوتي وقد أدّى العرض، على مدى أربعة أيام، ثلاثة راقصين هم آنا أباليخينا، وري كاساندرا كو، وسلفاتوري دي سيمون.

وتناول العمل مفهوم النميمة من منظور ٍمختلف، مستكشفاً إمكانية تحويلها إلى حركة من خلال فكرة "استقلاب النميمة".

وفي 21 نوفمبر، قُدّم العرض في دولة الإمارات بالتعاون مع السركال أفنيو ضمن فعاليات "أسبوع السركال للفنون"، وذلك بالتزامن مع اختتام المعرض في البندقية، لإتاحة الفرصة للجمهور في دولة الإمارات لمشاهدته.

وفي ختام المعرض، قالت ليلى بن بريك، مديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات: أتاح معرض 'وشوشة' الفرصة لإطلاع الجمهور الدولي على المشهد الثقافي المعاصر في دولة الإمارات وما يعكسه من ثراءٍ ثقافي وعمقٍ إبداعي، من خلال أعمال فنّانين ينتمون إلى أجيالٍ مختلفة، وتتنوّع ممارساتهم بين وسائطٍ فنّية متعددة ولا بد لنا من أن نحتفي بالإنجازات التي حقّقها المعرض، وبالفنانين والقيّمتين الفنّيتين، وبالمجتمع الإبداعي بمختلف أطيافه الذي أسهم في إنجازه. وأضافت : الأعمال الفنّية المعروضة جسدت حيوية المشهد الثقافي في دولة الإمارات ووتيرة نموّه كما شهد هذا العام عودة عددٍ من الوجوه التي ارتبطت بالجناح في مراحل سابقة، فقد شارك في المعرض فنّانون سبق لهم الالتحاق بالبرنامج التدريبي، إلى جانب فنّانة شاركت في أول معرض قدّمه الجناح ضمن بينالي البندقية للفنون.

ويواصل الجناح الوطني لدولة الإمارات دعم المواهب الناشئة وإثراء التبادل الثقافي من خلال "برنامج التدريب في البندقية" فمنذ انطلاقه، استقبل البرنامج أكثر من 300 متدرب، وأتاح لمتدربين من دولة الإمارات وإيطاليا فرصة التعاون ضمن أنشطة الجناح، من بينهم طلاب اختارتهم جامعتا كا فوسكاري في البندقية وجامعة البندقية للعمارة.

وفي عام 2026، ضمّت الدفعة ستة متدربين، أربعة من دولة الإمارات واثنين من إيطاليا، لتكون الدفعة الأكبر منذ إطلاق البرنامج، الذي اعتاد استقبال أربعة متدربين في كل دورة.

وشكّل هذا العام أيضاً محطةً بارزة في مسار البرنامج، إذ شاركت في المعرض وفعالياته أربع فنّانات من خريجات البرنامج التدريبي، وهنّ آلاء إدريس (2009) وميس البيك (2016) في معرض "وشوشة"، وموزة المطروشي (2013) وروضة المزروعي (2024) في البرنامج الذي أقيم بالتزامن مع المعرض.

وترسيخاً لدوره الثقافي، يتيح الجناح فرصاً تعليمية تشجّع الأطفال والشباب على استكشاف الفن المعاصر والتفاعل معه.

ففي دورة العام 2026، أصدر دليله السنوي الذي يضم مجموعةً من الأنشطة المخصصة للأطفال بالتزامن مع معرض "وشوشة" كما أدرج بينالي البندقية الجناح الوطني لدولة الإمارات ضمن برنامجه المخصّص للأطفال، في إطار أنشطته التعليمية الأوسع.

الجدير بالذكر أن مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان تتولى مهام المفوّض الرسمي للجناح الوطني لدولة الإمارات الذي يشغل مساحة عرض دائمة في "أرسنالي – سالي دي آرمي" في البندقية، وذلك بدعمٍ من وزارة الثقافة.