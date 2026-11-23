الظفرة في 23 نوفمبر/ وام / حسم البرازيلي لوكاس مورايس، بطل العالم للراليات الصحراوية للسيارات، برفقة ملاحه الإسباني بابلو مورينو، صدارة المرحلة الأولى من النسخة الخامسة والثلاثين لرالي أبوظبي الصحراوي 2026، بعدما سجل أسرع زمن بلغ ساعتين و29 دقيقة و38 ثانية، متقدماً بفارق 54 ثانية على الجنوب أفريقي هينك لاتيغان وملاحه بريت كامينغز، فيما جاء الفرنسي سيباستيان لوب ثالثاً.

وأقيمت المرحلة الأولى، التي حملت اسم “تويوتا الفطيم”، اليوم، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ضمن الرالي الذي تنظمه منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وامتدت لمسافة 344 كيلومتراً من مدينة العين إلى المخيم الرئيسي الجديد للرالي في مدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وفرض مورايس سيطرته على المنافسات منذ نقطة التوقيت الأولى، قبل أن يوسع الفارق تدريجياً في الجزء الأخير من المرحلة، مستفيداً من النهج الحذر الذي اتبعه لاتيغان على المسارات الصعبة.

وجاء لوب، برفقة ملاحه إدوارد بولانجيه، في المركز الثالث بعد تعرضه لتأخير إثر صعوبة في اجتياز إحدى الكثبان الرملية، فيما حل القطري ناصر العطية، برفقة البلجيكي فابيان لوركان، رابعاً بفارق دقيقتين و15 ثانية، تلاه الأمريكي سيث كوينتيرو وملاحه أندرو شورت في المركز الخامس بفارق ثلاث دقائق و20 ثانية، بعد معاناته من صعوبات افتتاح المسار وعبور الكثبان الرملية.

وأسهمت نتائج المرحلة في تقليص الفارق بين لوب وكوينتيرو في صدارة بطولة العالم للراليات الصحراوية من 14 إلى 12 نقطة، مع بقاء أربع مراحل و50 نقطة متاحة حتى ختام الرالي، فيما حافظ كل من العطية ولاتيغان على فرصهما الحسابية في المنافسة على اللقب.

وفي فئة الدراجات النارية، فرض الجنوب أفريقي مايكل دوكيرتي، دراج فريق “هيرو موتورسبورتس”، سيطرته على المرحلة بعدما سجل أسرع الأزمنة في جميع نقاط التوقيت الوسيطة، محققاً المركز الأول بزمن ساعتين و32 دقيقة.

واستفاد الأرجنتيني لوتشيانو بينافيديس من المكافآت الزمنية المخصصة لافتتاح المسار ليتقدم إلى المركز الثاني في نهاية المرحلة بفارق ثلاث دقائق و20 ثانية عن دوكيرتي، فيما جاء الفرنسي أدريان فان بيفيرين ثالثاً، ليتقدم إلى المركز الثاني في الترتيب العام للدراجات النارية بفارق أربع دقائق و53 ثانية عن المتصدر، بينما حقق دوكيرتي انتصاره الأربعين في فئة “رالي 2”.

وأكد جاك برنت، المدير العام لتويوتا ولكزس في الإمارات لدى الفطيم للسيارات، الشريك الرسمي للمركبات في الرالي، اعتزاز الشركة بشراكتها الممتدة مع الحدث خلال السنوات الخمس الماضية، مشيراً إلى أن الرالي يمثل منصة عالمية لدعم رياضة المحركات وإبراز قدرات مركبات تويوتا، إضافة إلى مساهمة الشركة في الجوانب التنظيمية من خلال توفير أكثر من 20 مركبة لدعم مختلف مراحل الرالي.

وتتواصل المنافسات غداً (الثلاثاء) بإقامة المرحلة الثانية برعاية “أدنوك للتوزيع”، وهي الأطول في الرالي، إذ تمتد لمسافة 398 كيلومتراً، منها 325 كيلومتراً للمرحلة الخاصة، من مدينة زايد إلى السلع على ساحل الخليج العربي، قبل المبيت في المخيم الماراثوني استعداداً لاستكمال المنافسات.