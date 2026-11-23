دبي في 23 نوفمبر/ وام / أشاد سعادة ليفان ميسورادزه، مدير إدارة شرطة الدوريات بوزارة الداخلية في جمهورية جورجيا بالمستوى الذي وصلت إليه شرطة دبي في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في إدارة المنظومة المرورية، معرباً عن إعجابه بالتكامل بين الأنظمة الذكية والكفاءات البشرية المؤهلة، وما تشهده من تطور في مجالات الابتكار الشرطي والاستجابة الميدانية وتعزيز السلامة على الطرق.

جاء ذلك خلال زيارة وفد شرطة جورجيا برئاسة سعادة ليفان ميسورادزه، وحضور سعادة إيراكلي رابافا، رئيس الإدارة العامة لإدارة الحدود والتنسيق بإدارة شرطة الدوريات الجورجي إلى إدارة العامة للمرور في شرطة دبي، وذلك ضمن برنامج الزيارات الرسمية المصاحب لأعمال القمة الشرطية العالمية.

وكان في استقبال الوفد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، ونائبه العميد عصام إبراهيم العور، والعميد محمد عبدالله خلفان القايدي، مدير إدارة دوريات بر دبي، إلى جانب عدد من مديري الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام.

وأكد العميد جمعة بن سويدان أن الزيارة تأتي في إطار حرص شرطة دبي على تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات والتجارب مع الأجهزة الشرطية حول العالم، واستعراض أفضل الممارسات في توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتطوير منظومة العمل المروري، والارتقاء بمستويات السلامة على الطرق، ورفع كفاءة الاستجابة للحوادث والحالات الطارئة.

واطّلع الوفد على عدد من الأنظمة والتقنيات الذكية المستخدمة في المنظومة المرورية بشرطة دبي، من بينها الكاميرات الذكية المثبتة على الدوريات، وتقنيات التعرف الآلي على المركبات، ونظام الضبط التقني الذكي الذي يتيح رصد المخالفات المرورية وتحريرها آلياً، بما يعزز دقة عمليات الضبط وكفاءة الرقابة المرورية على الطرق.

كما زار الوفد غرفة العمليات في مخفر شرطة ومرور القوز، واستمع إلى شرح حول آليات إدارة الحوادث المرورية وتنظيم الحركة خلال الفعاليات الكبرى، وإجراءات التعامل مع الحالات الطارئة، ودور الأنظمة الإلكترونية والتقنيات الحديثة في المتابعة الميدانية والتحليل الفوري للبيانات المرورية، بما يدعم سرعة اتخاذ القرار وفاعلية الاستجابة.

وشملت الزيارة عرضاً للأنظمة المستخدمة في تتبع المركبات المطلوبة أمنياً أو مرورياً، وتحليل بياناتها وسجلات تحركاتها، إلى جانب التقنيات المساعدة في تحديد هوية السائقين المخالفين، ودورها في تعزيز كفاءة الإجراءات الأمنية والمرورية وتسريع عمليات البحث والتحري.