دبي في 23 نوفمبر/ وام / دعت مجموعة طيران الإمارات الجيل الجديد من الخريجين المواطنين إلى استكشاف مجموعة واسعة من الفرص المهنية عبر مختلف قطاعات أعمالها وبرنامجها لتدريب الخريجين المواطنين.

وتتوفر حاليا فرص في عدد من إدارات طيران الإمارات ودناتا تشمل مجالات العمليات التجارية مثل تحسين الإيرادات وتخطيط الشبكات والمبيعات إلى جانب وظائف مؤسسية في الموارد البشرية والمالية وتقنية المعلومات والتدقيق الداخلي وغيرها.

وتتجاوز هذه البرامج المسارات التقليدية المرتبطة بقطاع الطيران لتعكس تنوع الخبرات والتخصصات التي تعتمد عليها مجموعة الإمارات في دعم عملياتها العالمية كما تتيح للخريجين من مختلف التخصصات فرصة تطبيق معارفهم عملياً ضمن مؤسسة عالمية تربط بين الأفراد والشركات في مختلف أنحاء العالم والتعرف إلى مجموعة واسعة من المسارات المهنية في قطاعي الطيران والسفر.

ومن خلال الخبرة العملية والتعلم المنظم والدعم الذي يقدمه الزملاء والمديرون ذوو الخبرة وفريق التوطين في المجموعة يتمكن المرشحون الناجحون من تطوير قدراتهم وبناء مسيرتهم المهنية منذ اليوم الأول.

كما توفر مجموعة الإمارات برامج تطوير مصممة وفق احتياجات الكفاءات الوطنية إلى جانب فرص تدريب دولية بالتعاون مع مؤسسات رائدة وشركات عالمية.

ويستفيد المتدربون والموظفون المواطنون أيضاً من مبادرات مشتركة مع جهات أكاديمية وحكومية محلية تتيح لهم مزيداً من فرص التطور المهني والشخصي من بينها مركز محمد بن راشد لإعداد القادة وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية وغيرها.

ويمكن للمرشحين التعرف إلى مزيد من التفاصيل حول البرنامج والاطلاع على كامل شروط الأهلية وتقديم طلباتهم من خلال الموقع الإلكتروني لوظائف مجموعة الإمارات من هنا.

وأطلقت مجموعة الإمارات مؤخراً برنامج الخريجين لمحللي رؤى الأعمال والمصمم للراغبين في بناء مسيرة مهنية في مجالات متخصصة مثل البيانات والذكاء الاصطناعي والاستراتيجية والاستشارات.

وتتيح هذه الفرص للخريجين والمهنيين في بداية مسيرتهم وأصحاب الخبرات المتخصصة تطبيق معارفهم وخبراتهم ضمن بيئة أعمال عالمية تتميز بحجمها وتعقيد عملياتها. ومع استمرار المجموعة في النمو تسعى إلى استقطاب كفاءات وطنية طموحة وموهوبة من خلفيات أكاديمية ومهنية متنوعة للمساهمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة من نموها.

ويمثل تطوير الكفاءات الوطنية أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية التوطين في مجموعة الإمارات والتي تقوم على نهج متكامل لاستقطاب المواهب الإماراتية وتطويرها على المدى الطويل.

ولا يقتصر هذا النهج على التوظيف بل يشمل بناء مسارات مهنية متكاملة تبدأ من مبادرات التواصل المهني المستهدفة والأيام المفتوحة وتمتد إلى حزم التوظيف التنافسية وبرامج التدريب والتطوير وفق أعلى المعايير العالمية.

وتواصل المجموعة الاستثمار في التطور المهني والشخصي للمواطنين بما يزودهم بالمهارات اللازمة للنجاح في قطاعي الطيران والسفر اللذين يشهدان تحولاً متسارعاً.

وتشمل هذه الجهود برامج للخريجين والتدريب الفني ومبادرات تطوير القيادات بالتعاون مع شركاء عالميين بما يساهم في تعزيز الصلة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وإعداد الكفاءات الوطنية للمساهمة بفاعلية في مستقبل القطاع.