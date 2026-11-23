العين في 23 نوفمبر/ وام / يشارك الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى ومجموعة إكثار لتنمية الحياة الفطرية في معرض العين الدولي للصيد والفروسية 2026، الذي يقام خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر في مركز أدنيك العين، من خلال جناحهما المشترك رقم "2B-40"، لتسليط الضوء على جهود برنامج الشيخ زايد للحفاظ على الحبارى، وإبراز دور البحث العلمي والابتكار في تطوير برامج إكثار هذا الطائر وحمايته.

وتستند هذه الجهود إلى الإرث البيئي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، ورؤيته الرائدة في حماية الحبارى وصون الحياة الفطرية، مع مواصلة تطوير الحلول العلمية والتقنيات الحديثة لضمان استدامة هذه الجهود للأجيال القادمة.

وتعكس المشاركة تكامل الأدوار والخبرات بين الجهتين، من خلال الرؤية الاستراتيجية والمبادرات التعليمية والتوعوية للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، والخبرات العلمية والفنية والتنفيذية لمجموعة إكثار، بما يدعم تطوير برامج الحفاظ على الحبارى وصون التنوع البيولوجي للأجيال القادمة.

ويقدم الجناح عروضاً حية للحبارى والكروان، تتيح للزوار التعرّف عن كثب على هذه الطيور وخصائصها، إلى جانب تجارب تفاعلية تسلط الضوء على أهمية حمايتهاوالحفاظ على موائلها الطبيعية.

وتوفر هذه الأنشطة للعائلات والطلاب تجربة تعليمية تجمع بين المعرفة والاستكشاف، وتقرب إليهم المفاهيم العلمية المرتبطة بحماية الحياة الفطرية.

وتستعرض أويكوس للجينوم - OIKOS Genomics -، الذراع المتخصصة في علوم الجينوم لدى مجموعة إكثار، دور التقنيات الوراثية المتقدمة في دعم جهود الحفاظ على الحياة الفطرية والتنوع البيولوجي.

ويتعرف الزوار على قدراتها في تحديد الأنواع وتحليل الحمض النووي وإدارة الموارد الوراثية والحفظ الجينومي، وكيف تسهم هذه التقنيات في دعم القرارات العلمية، وتعزيز الإدارة المستدامة للحياة الفطرية، والحفاظ على التنوع الوراثي.

وتسلط أكاديمية أبوظبي للطبيعة، التابعة لمجموعة إكثار والمتخصصة في التعليم والتدريب البيئي، الضوء على دورها في إعداد الجيل القادم من المتخصصين في الحفاظ على الطبيعة والقيادات البيئية. ويتعرف الزوار على رؤية الأكاديمية لتقديم مؤهلات معترف بها دولياً وبرامج تدريب عملي في مجالات الحفاظ على التنوع البيولوجي، والأمن الحيوي، والاستدامة، والتقنيات البيئية، بما يسهم في تزويد الكفاءات المستقبلية بالمهارات التطبيقية اللازمة لمواجهة التحديات البيئية المتغيرة.

كما سيتمكن زوار الجناح من مشاهدة حلقات تعرض لأول مرة من مسلسل "سماء واحدة" الذي يقدم للأطفال مفاهيم حماية الطبيعة والحياة الفطرية بأسلوب مشوّق ومبسط، يجمع بين الترفيه والتوعية البيئية، ويهدف إلى تعزيز ارتباط الأجيال الناشئة بالطبيعة وتشجيعهم على حمايتها.

وقال سعادة محمد المطوع الظاهري، المدير العام للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى: تجسد مشاركتنا في المعرض امتداداً لإرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، ورؤيته التي أرست أسس الحفاظ على الحبارى وحماية الحياة الفطرية ونواصل اليوم البناء على هذا الإرث من خلال رؤية استراتيجية تركز على استدامة جهود الحفاظ على الحبارى، وتعزيز الشراكات، ونشر الوعي بأهمية حماية الأنواع وموائلها الطبيعية، وإعداد الأجيال القادمة لمواصلة هذه المسيرة.

من جانبه، قال فريدريك لاكروا، الرئيس التنفيذي في مجموعة إكثار: نواصل تطوير برامج إكثار الحبارى من خلال توظيف التقنيات العلمية الحديثة وتعزيز الخبرات الفنية والتطبيقية المتخصصة ويشكّل التحليل الجيني والبيانات الوراثية ركيزة أساسية في عملنا، إذ تساعدنا على اتخاذ قرارات علمية أدق في مختلف مراحل برامج الإكثار. ونسعى من خلال مشاركتنا إلى إبراز دور الابتكار والتطبيق الميداني في تطوير حلول علمية مستدامة لحماية الأنواع والتنوع البيولوجي.