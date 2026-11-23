دبي في 23 نوفمبر/ وام / حضر معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل الابتكار السنوي الذي نظمته القيادة العامة لشرطة دبي، احتفاءً بشهر الابتكار، وتكريماً لأصحاب الأفكار والمشاريع الابتكارية المتميزة، والإدارات العامة ومراكز الشرطة والشركاء والمتعاملين، تقديراً لإسهاماتهم في ترسيخ ثقافة الابتكار وتطوير منظومة العمل الشرطي.

كما حضر الحفل سعادة اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري، وسعادة اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي، ومساعدو القائد العام، ومديرو الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وعدد من الضباط والموظفين.

وجاء الحفل احتفاءً بفوز شرطة دبي بجائزة "أفضل جهة حكومية مبتكرة" ضمن مبادرة "الإمارات تبتكر 2026"، في إنجاز يعكس جهودها في تبني الأفكار الإبداعية وتحويلها إلى مشاريع ومبادرات تسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتطوير الخدمات الشرطية، واستشراف مستقبل العمل الأمني.

واستعرض الحفل أبرز إنجازات شرطة دبي في مجال الابتكار، والتي شملت تدريب أكثر من 19 ألفاً من منتسبي القوة، وتخريج 170 مشاركاً في دبلوم الابتكار، إلى جانب تسجيل 158 مشروعاً ابتكارياً، و18 براءة اختراع، و32 علامة تجارية، بما يعكس الاستثمار في الكفاءات البشرية وتوفير بيئة عمل محفزة على الإبداع والتطوير المستمر.

وشهد معالي القائد العام عرض فيلم وثّق مسيرة الابتكار في شرطة دبي وأبرز محطاتها وإنجازاتها، كما كرّم الفائزين والمتميزين في مختلف فئات نظام الأفكار والمشاريع الابتكارية والمعرفية لعام 2025.

واستهل معاليه مراسم التكريم بالشركاء والمتعاملين لعام 2025، حيث شمل التكريم المنصة الموحدة للتواصل بين حكومة دبي ومتعامليها «04»، إلى جانب أصحاب الاقتراحات المطبقة من المتعاملين.

وفي فئات التميز في نظام الأفكار، كرّم معالي الفريق عبدالله المري قطاع مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، لحصوله على المركز الأول في فئة نسبة التحسن في الأداء على مستوى القطاعات، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مستوى الإدارات العامة، ومركز شرطة ند الشبا على مستوى مراكز الشرطة.

وفي فئة عدد الأفكار المطبقة، حصدت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية المركز الأول على مستوى الإدارات العامة، ومركز شرطة بر دبي المركز الأول على مستوى مراكز الشرطة، فيما حصلت الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية على المركز الأول في فئة نسبة الرد على الأفكار على مستوى الإدارات العامة، ومركز شرطة الخوانيج على مستوى مراكز الشرطة.

وفي فئة عدد نقاط الأفكار المطبقة، كرّم معاليه الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ومركز شرطة بردبي لحصولهما على المركز الأول على مستوى الإدارات العامة ومراكز الشرطة على التوالي، فيما جاء مركز شرطة البرشاء في المركز الأول مكرر.

كما حصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات المركز الأول في فئة نسبة مشاركة الموظفين في نظام الأفكار على مستوى الإدارات العامة، ومركز شرطة ند الشبا المركز الأول على مستوى مراكز الشرطة.

وشمل التكريم أفضل الإدارات العامة ومراكز الشرطة في تسجيل المصنفات الفكرية لعام 2025، حيث تم تكريم الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ومركز شرطة بردبي على مستوى القطاع الجنائي، والإدارة العامة للشؤون الإدارية على مستوى القطاع المالي والإداري، تقديراً لجهودها في دعم منظومة الملكية الفكرية وتوثيق المخرجات المعرفية والابتكارية.

وفي فئة أفضل المشاريع المعرفية، كرّم معاليه مشروع "منظومة معرفية متكاملة لتحليل الحوادث والتهديدات الإرهابية" التابع للإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، والحاصل على تصنيف سبع نجوم، ومشروع "الأساليب المبتكرة لإخفاء المخدرات" التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والحاصل على تصنيف ست نجوم.

كما شمل التكريم في فئة تصنيف المشاريع الابتكارية مشروع "مركز التحليل المالي الجنائي - CFAC"، الحاصل على تصنيف "IN3"، ومشروع "منظومة التحليل الميداني"، الحاصل على تصنيف "IN2"، وكلاهما تابع للإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إلى جانب مجلس القضاء الشرطي، تقديراً لتميزه في فئة عدد نقاط الأفكار المطبقة ضمن الفئات الخاصة للتميز في تطبيق نظام الأفكار.

وكرّم معالي الفريق عبدالله المري النقيب داود عبدالله الحمادي، من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بلقب "ملك الأفكار" لعام 2025، بعد حصوله على لقب "فارس الأفكار" لثلاث سنوات متتالية، تقديراً لإسهاماته في التطوير المؤسسي وتعزيز ثقافة الابتكار والتحسين المستمر، كما كرّم المتميزين في فئة أفضل منسق أفكار لعام 2025، تقديراً لجهودهم في دعم تطبيق النظام وتحفيز الموظفين على تقديم المقترحات والمبادرات التطويرية.

وشهد الحفل أيضاً تكريم فريق العمل الذي أسهم في فوز القيادة العامة لشرطة دبي بجائزة "أفضل جهة حكومية مبتكرة" ضمن مبادرة الإمارات تبتكر 2026، تقديراً لجهوده في دعم منظومة الابتكار المؤسسي وتحقيق هذا الإنجاز.

وفي ختام الحفل، أكد معالي الفريق عبدالله خليفة المري أن حفل الابتكار السنوي يمثل مناسبة للاحتفاء بالإنجازات وتقدير جهود فرق العمل التي أسهمت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي، مشيراً إلى أن عام 2026 شهد تحديات كبيرة شكلت في الوقت ذاته فرصاً مهمة للتطوير وتعزيز الجاهزية والارتقاء بالقدرات والإمكانات المؤسسية.

وقال معاليه إن شرطة دبي تفخر بما تحقق من إنجازات، وبالجهود التي بذلها منتسبوها وفرق العمل في مختلف القطاعات والإدارات العامة ومراكز الشرطة، وما أظهروه من كفاءة وقدرة على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للتطوير والابتكار، مؤكداً أن هذه الإنجازات ثمرة العمل الجماعي والاستثمار في الكفاءات البشرية وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق الأهداف والارتقاء بمستويات الأداء.