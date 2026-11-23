دبي في 23 نوفمبر/ وام / نظمت مكتبة محمد بن راشد خلال مشاركتها في تحدي دبي للياقة 30×30، برنامجا متكاملا من الأنشطة الرياضية والفعاليات التوعوية والتجارب الصحية التفاعلية، وسط إقبال مجتمعي واسع ومشاركة من مختلف الفئات العمرية والعائلات، في إطار جهودها لتعزيز ثقافة النشاط البدني والصحة النفسية والجسدية وجودة الحياة.

وشمل البرنامج جلسات لليوغا والبيلاتس والتمارين الجماعية والأنشطة الحركية، إلى جانب تجارب صحية تهدف إلى تشجيع المشاركين على تبني أنماط حياة نشطة، ودمج ممارسة الرياضة في روتينهم اليومي.

ونظمت المكتبة "سوقاً صحياً" قدم مجموعة من خيارات الأطعمة الصحية، إلى جانب منطقة متخصصة بالصحة وجودة الحياة، أتاحت للزوار تجارب متنوعة شملت الغطس في المياه الباردة وجلسات التدليك وتقييم وضعية الجسم.

وخصصت مساراً للجري استضاف مجموعة من نوادي الجري، من بينها نادي "SALT"، الذي نظم جولات جماعية ضمن فعاليات التحدي، بما أسهم في تعزيز التفاعل المجتمعي وتشجيع ممارسة النشاط البدني بصورة منتظمة.

وشهد البرنامج فعاليات مخصصة للأطفال والعائلات، بالتعاون مع منصة "أمهات وآباء وأطفال - Moms, Pops & Tots"، تضمنت أنشطة حركية وتجارب تفاعلية مشتركة، هدفت إلى تشجيع الأطفال على ممارسة الرياضة وترسيخ العادات الصحية لدى أفراد الأسرة.

وإلى جانب الأنشطة الرياضية، نظمت المكتبة ثلاث جلسات توعوية متخصصة تناولت الصحة النفسية والذهنية والجسدية، بمشاركة أطباء وخبراء استعرضوا أساليب التعامل مع الضغوط اليومية وتحسين التركيز والاسترخاء والمحافظة على صحة القلب.

وتناولت جلسة "مرهقون أم محترقون؟"، التي قدمها الدكتور سرمد نديم، استشاري الطب النفسي، بالتعاون مع مستشفى الأمل للصحة النفسية التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تأثير ضغوط العمل وتسارع وتيرة الحياة في الصحة النفسية، والفرق بين الإرهاق والاحتراق النفسي، وأهمية تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والشخصية.

واستعرض الدكتور شافع النيادي، خلال جلسة "وعي التنفس وسكينة الروح"، دور تقنيات التنفس في تعزيز الاسترخاء والتوازن النفسي وتحسين التركيز، فيما تضمنت الجلسة تطبيقات عملية لتمارين التنفس وكيفية الاستفادة منها في التعامل مع الضغوط اليومية.

كما قدم الدكتور أحمد القبرون، استشاري أمراض القلب، جلسة بعنوان "قلبك يتذكر"، تناول خلالها تأثير أنماط الحياة والعلاقات الاجتماعية والعادات اليومية في صحة القلب، وأهمية تبني السلوكيات الصحية للحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وجاءت مشاركة المكتبة دعماً لأهداف تحدي دبي للياقة، الذي أطلقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، لتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً، وترسيخ الرياضة عادة يومية.