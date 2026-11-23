دبي في 23 نوفمبر/ وام / أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" عن استقطاب 20 مشاركة من الجمعيات المسرحية الأهلية وشركات الإنتاج الفني، و50 مبدعاً في المجال الموسيقي، إلى جانب 4 مشاركات من فرق الفنون الشعبية، ضمن النسخة الثانية من مهرجان دبي للفنون الأدائية الشبابية، الذي تستضيف فعالياته منطقة حي الشندغة التاريخي حتى 26 نوفمبر الحالي، بهدف دعم المواهب الشابة وتعزيز حضورها في المشهد الثقافي والإبداعي بالإمارة.

ويجمع المهرجان، الذي انطلقت فعالياته في 19 نوفمبر، ثلاثة أحداث فنية تحت مظلة واحدة، هي «مهرجان دبي لمسرح الشباب» و«مهرجان دبي لموسيقى الشباب» و«مهرجان دبي للفنون الشعبية»، بما يوفر منصة متكاملة لاكتشاف المواهب الواعدة وتنمية قدراتها في مجالات المسرح والموسيقى والفنون التراثية، انسجاماً مع مستهدفات إستراتيجية «جودة الحياة في دبي».

ويشهد «مهرجان دبي لمسرح الشباب» تقديم سبعة عروض مسرحية تتنافس على مجموعة من الجوائز، بمشاركة فرق ومؤسسات فنية محلية، من بينها مسرح خورفكان للفنون، ومسرح دبي الأهلي، ومسرح ياس، وربع قرن للمسرح وفنون العرض، ومسرح الشارقة الوطني، ومسرح دبي الوطني، إلى جانب شركة «POV STUDIOS».

وتتنوع الأعمال المسرحية المشاركة بين عروض «رحلة البحث عن مجدي» و«عزلة» و«وزن زائد» و«مانيكانات» و«العالقون» و«صورة طبق الأصل» و«أهل الفن»، فيما يشهد اليوم الختامي تقديم العرض الترفيهي «ثلاثة والرابع شارد»، تمهيداً لتكريم الفائزين بجوائز المهرجان.

وتشمل الجوائز أفضل عرض مسرحي متكامل، وأفضل ممثل وممثلة، وأفضل إخراج ونص مسرحي، إلى جانب جوائز في مجالات التأليف الموسيقي والعزف على البيانو والغناء وكتابة الأغاني، وأفضل فرقة موسيقية متكاملة، فضلاً عن جائزة مخصصة لأصحاب الهمم في الموسيقى.

كما يتضمن المهرجان سلسلة من الأمسيات الموسيقية التي تتيح للمواهب الشابة إبراز إمكاناتها في الغناء والعزف، وعروضاً للفنون الشعبية تقدمها فرقة اليزوة للفنون الشعبية، وفرقة النادي البحري للفنون والسياحة، وفرقة مسرح الشباب للفنون، وفرقة جمعية أبوظبي للفنون الشعبية والمسرح، بما يسهم في التعريف بالموروث الفني الإماراتي وتعزيز حضوره بين الأجيال الجديدة.

وكشفت «دبي للثقافة» عن تشكيل لجان تحكيم متخصصة لتقييم المشاركات، حيث تضم لجنة تحكيم المسرح الفنان والمخرج محمد السلطي، والكاتب والفنان عبدالله مسعود، والفنانة عائشة عبدالرحمن، فيما تضم لجنة تحكيم الفنون الشعبية الباحث والفنان عبيد علي، وعبدالله سليمان عضو مجلس إدارة مسرح الشباب للفنون، والخبير في التراث علي خميس.

وتتولى تقييم المشاركات الموسيقية والغنائية لجنة تضم تالا بدري، المؤسسة والمديرة التنفيذية لمركز مجتمعي للموسيقى في دبي، والملحن أسعد حمزة، والعازفة ليليا أوستابشوك.

وأكدت فاطمة الجلاف، مدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة»، أن المهرجان يمثل منصة لاكتشاف المواهب الناشئة وصقل قدراتها الفنية، من خلال توفير فرص للتجريب والتعلم المستمر والاستفادة من خبرات الفنانين والمتخصصين.

وأوضحت أن الهيئة تسعى من خلال المهرجان إلى تمكين الشباب من تطوير رؤاهم الإبداعية وتحويل شغفهم بالفنون إلى مسارات مهنية واعدة، بما يدعم استدامة المشهد الفني ويسهم في نمو الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.

ويأتي تنظيم المهرجان في إطار جهود «دبي للثقافة» لتوفير بيئة محفزة للإبداع، ودعم الفنانين الشباب، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة والابتكار والاقتصاد الإبداعي.