دبي في 23 نوفمبر/ وام / شارك مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في احتفالية عيد الاتحاد الـ55 التي نظمها مركز دبي لبحوث السياسات العامة "بحوث"، وذلك في إطار جهوده لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ القيم الإماراتية الأصيلة، وإبراز دورها في تعزيز تماسك المجتمع ومواصلة مسيرة التنمية والازدهار.

وأكد سعادة عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، خلال كلمة ألقاها في الاحتفالية، أن القيم والأخلاق التي أرساها الآباء المؤسسون والأجيال السابقة أسهمت في بناء مجتمع يتميز بالتسامح والتعايش والاحترام المتبادل، وجعلت دولة الإمارات وجهة عالمية يقصدها الملايين من مختلف الجنسيات والثقافات.

وأضاف أن المكانة التي تحظى بها الإمارات لا تستند إلى ما حققته من تطور اقتصادي وعمراني وفرص متنوعة فحسب، بل ترتكز أيضاً على منظومة أخلاقية ومجتمعية أصيلة تقوم على الصدق والكرم وحفظ الحقوق واحترام الإنسان، مشيراً إلى أن هذه القيم أسهمت في تعزيز الثقة بالمجتمع الإماراتي وترسيخ جاذبية الدولة ومكانتها.

وأكد أن الوطنية تنطلق من الشعور الحقيقي بالانتماء إلى الوطن والاعتزاز به، فيما تتجسد المواطنة في ترجمة هذا الانتماء إلى ممارسات وسلوكيات تعكس الإخلاص في العمل والالتزام بالمسؤولية واحترام الآخرين والمشاركة الإيجابية في حماية المكتسبات الوطنية.

ودعا الشباب وأفراد المجتمع إلى أن يكونوا مؤثرين لا متأثرين، وأن يستمدوا قوتهم من هويتهم الوطنية وقيمهم الأصيلة، مؤكداً أهمية الانفتاح على العالم والاستفادة من تجاربه مع المحافظة على الثوابت التي تميز الشخصية الإماراتية.

وشدد على أن استدامة التقدم والازدهار تتطلب المحافظة على الإرث الأخلاقي والاجتماعي الذي شكّل أحد المرتكزات الأساسية لنهضة الدولة، لافتاً إلى مسؤولية الأجيال الحالية في صون هذه القيم ونقلها إلى الأجيال المقبلة، بما يضمن استمرار حضورها في الحياة اليومية للمجتمع.

وتطرق إلى أهمية التكاتف الاجتماعي في تعزيز قوة المجتمع وتماسكه، موضحاً أن الترابط يبدأ من الأسرة ويمتد إلى الفريج وصولاً إلى المجتمع بأكمله، وأن صلة الرحم والاهتمام بالجار والتعاون وتحمل المسؤولية تجاه الآخرين تمثل ممارسات أصيلة تعكس عمق الانتماء الوطني.

وأكد أن المجتمع الإماراتي حافظ عبر تاريخه على منظومة من العلاقات الإنسانية القائمة على التقارب والتكافل والمسؤولية المتبادلة، أسهمت في تعزيز قدرته على مواجهة التحديات والمحافظة على تماسكه واستقراره.

من جانبه، ثمّن محمد باهارون، مدير عام مركز دبي لبحوث السياسات العامة "بحوث"، مشاركة مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في الاحتفالية، مشيداً بجهوده في صون الموروث الإماراتي وتعزيز الهوية الوطنية، ودوره في تنفيذ المبادرات التي تسهم في ترسيخ القيم المجتمعية ونقلها إلى الأجيال الجديدة.

وفي ختام الاحتفالية، تم تكريم سعادة عبد الله حمدان بن دلموك تقديراً لإسهاماته في المحافظة على الموروث الوطني وتعزيز الهوية الإماراتية وترسيخ القيم المجتمعية الأصيلة.