دبي في 23 نوفمبر/ وام / شارك معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، في كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الاستثنائي، الذي عُقد افتراضياً مساء اليوم، برئاسة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، وبمشاركة رؤساء وممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ211.

حضر الاجتماع عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد.

وأكد جياني إنفانتينو، في كلمته الافتتاحية، دور كرة القدم في توحيد الشعوب وتعزيز التواصل بين الأمم، مشيراً إلى أهمية الكونغرس في اختيار الدول المستضيفة لنسختي كأس العالم للسيدات 2031 و2035.

وشهد الاجتماع الإعلان عن اختيار ملف الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكوستاريكا وجامايكا لاستضافة كأس العالم للسيدات 2031، فيما فاز ملف إنجلترا وأيرلندا الشمالية وإسكتلندا وويلز باستضافة نسخة 2035.

وتضمن جدول أعمال الكونغرس التحقق من اكتمال النصاب القانوني وصحة انعقاده وفقاً للنظام الأساسي لـ"فيفا"، وتعيين مدققي الأصوات والاتحادات الأعضاء المكلفة بمراجعة محضر الاجتماع، إلى جانب بحث المسائل المتعلقة بعضوية الاتحادات الوطنية واعتماد جدول الأعمال.

ومن المقرر عقد الكونغرس الـ77 للاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 18 مارس 2027، في العاصمة المغربية الرباط.