دبي في 23 نوفمبر/ وام / أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، اليوم، فعاليات معرض "حماية المرأة" في دبي فستيفال سيتي مول، تحت شعار "أمانها أولوية.. وحمايتها التزام"، تزامناً مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، ويستمر حتى 25 نوفمبر الحالي.

ويهدف المعرض إلى تعزيز الوعي بحقوق المرأة، والتعريف بخدمات الحماية والدعم التي توفرها شرطة دبي، وآليات الوصول إليها، والقنوات المتاحة لطلب المساعدة والإبلاغ عن حالات العنف، إلى جانب توعية أفراد المجتمع بأهمية دورهم في الوقاية من العنف والمبادرة بالإبلاغ عن أي حالات.

وأكد العميد فيصل الخميري، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه يمثلان ركيزة أساسية في تطوير الخدمات الشرطية وتعزيز العلاقة مع المجتمع، مشيراً إلى حرص شرطة دبي على توفير خدمات يسهل الوصول إليها، وإجراءات تراعي احتياجات كل حالة وتحفظ خصوصيتها.

وقال إن حماية المرأة تحظى باهتمام خاص، انطلاقاً من حقها في العيش بأمان والحصول على الحماية والدعم عند تعرضها لأي شكل من أشكال العنف، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتكامل جهود الوقاية والحماية، وترسيخ الوعي بالحقوق، وتعزيز ثقة أفراد المجتمع بقدرتهم على طلب المساعدة في الوقت المناسب.

وأكد المقدم الدكتور علي المطروشي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة، أن الإبلاغ المبكر يتيح للفرق المختصة تقييم الحالات واتخاذ إجراءات الحماية المناسبة، مشيراً إلى أن تنظيم المعرض في أحد المراكز التجارية الحيوية يسهم في توسيع نطاق وصول الرسائل التوعوية إلى مختلف فئات المجتمع.

وأضاف أن تنظيم الفعاليات بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة يجسد التزام شرطة دبي بحماية حقوق المرأة والتصدي لمختلف أشكال الانتهاكات.