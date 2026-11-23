أبوظبي في 23 نوفمبر/ وام / أكد الفائزون بجوائز أبوظبي العالمية للجوجيتسو أن التكريم يمثل حافزاً لمواصلة مسيرتهم الرياضية وتحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة، مشيدين بالدعم الذي توفره الإمارات وإمارة أبوظبي واتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة لتطوير اللاعبين وصناعة الأبطال.

وقالت اللاعبة غياهيب الراشدي، الفائزة بجائزة أفضل لاعبة إماراتية تحت 16 عاماً، إن الجائزة تمثل محطة مهمة في مسيرتها الرياضية، وتمنحها دافعاً لمواصلة المنافسة على الألقاب داخل الدولة وخارجها، مؤكدة أن الدعم المتواصل من والديها، إلى جانب التدريب المنتظم والمشاركة المستمرة في البطولات، كان من أبرز عوامل نجاحها.

وأضافت أن طموحها يتمثل في التتويج بلقب بطولة العالم المقبلة، بعدما أحرزت الميدالية الفضية في منافسات وزن تحت 36 كجم خلال النسخة الماضية من البطولة، التي أقيمت في أبوظبي في أغسطس 2026.

وأعربت زينب محمد راشد المنصوري، الفائزة بجائزة أفضل لاعبة إماراتية تحت 18 عاماً، عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أنه يشكل حافزاً لتحقيق المزيد من الألقاب العالمية، في ظل الأجواء الداعمة التي تحظى بها اللاعبات خلال التدريبات والمشاركات التنافسية.

وأشادت بالدور الذي يقوم به اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة في توفير بيئة متكاملة تسهم في تطوير قدرات اللاعبين، من خلال تنظيم واستضافة البطولات الكبرى، وإتاحة الفرصة للمشاركة مع المنتخبات الوطنية في مختلف الاستحقاقات الخارجية.

ووصف تياغو ماركيز، الفائز بجائزة أفضل لاعب في فئة الأساتذة (1)، تتويجه بالجائزة بأنه لحظة مميزة في مسيرته الرياضية، لافتاً إلى أنها تأتي للعام الخامس على التوالي، وأنه احتفل بهذا الإنجاز مع عائلته في أبوظبي.

وأضاف أن سعادته تضاعفت بفوز أكاديمية “كوماندو جروب” بثلاث جوائز لأفضل أكاديمية دولية في فئات الهواة والأساتذة والمحترفين، مؤكداً امتنانه لما تقدمه حكومة دولة الإمارات وإمارة أبوظبي واتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة من دعم للرياضة، عبر تنظيم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي وصفها بأنها لا تضاهى على مستوى العالم.

وأشار إلى أنه حقق لقبه الثاني عشر في بطولة العالم للمحترفين، ليصبح أول لاعب في العالم يحرز 12 ميدالية ذهبية في تاريخ البطولة، مؤكداً عزمه على العودة في العام المقبل للمنافسة على لقب جديد ومواصلة تحقيق الإنجازات.