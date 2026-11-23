أبوظبي في 23 نوفمبر/ وام / استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة..يرافقه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

وتبادل سموهما - خلال اللقاء - الأحاديث الأخوية الودية سائلين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات وشعبها نعم الأمن والرفعة والازدهار في ظل مسيرة الاتحاد المباركة التي تحتفي هذا العام بعيدها الـ55.

كما بحث سموهما خلال اللقاء عدداً من الموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطن والذي يأتي على قمة أولويات الدولة والمحور الرئيس لخططها وأهدافها التنموية الحالية والمستقبلية.

حضر اللقاء..سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

وقد كان في مقدمة مستقبلي صاحب السمو حاكم الفجيرة لدى وصوله أبوظبي، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.