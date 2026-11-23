أبوظبي في 23 نوفمبر/ وام / أكد فريق "أوسس" التطوعي نجاح مشاركته في تنظيم منافسات النسخة الثامنة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات التشغيلية، بما أسهم في توفير المعلومات الخاصة بالبطولة، وتسهيل التواصل بين المتطوعين، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وفق أعلى المعايير العالمية.

وقالت أميرة المحرمي، مديرة البرنامج التطوعي "أوسس"، على هامش جائزة أبوظبي العالمية إن ارتباط البرنامج ببطولات أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بدأ منذ عام 2019، حيث يشارك بصورة منتظمة في دعم الجوانب التنظيمية للبطولات وفق أفضل الممارسات العالمية، من خلال فريق احترافي يضم متطوعين ومتطوعات يتحدثون خمس لغات، هي العربية والإنجليزية والبرتغالية والروسية والصينية، بما يسهم في تعزيز التواصل مع المشاركين القادمين من مختلف قارات العالم، وتقديم الدعم اللازم لهم بكفاءة وسرعة.

وأضافت أن استخدام الذكاء الاصطناعي في النسخة الحالية من البطولة شكل نقلة نوعية في آليات العمل، من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات، ودعم العمليات التشغيلية، وتعزيز سرعة الاستجابة والتنسيق بين فرق العمل، الأمر الذي انعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للرياضيين والوفود والجمهور، وبما يتماشى مع المكانة العالمية التي وصلت إليها البطولة.

وأوضحت أن برنامج "أوسس" التطوعي يشارك كذلك في تنظيم عدد من الفعاليات المجتمعية والرياضية، من بينها بطولات الفنون القتالية المختلطة، إلا أن بطولات الجوجيتسو تحظى بالأولوية نظراً لمكانتها الدولية واتساع قاعدة المشاركين فيها من مختلف دول العالم.

وأشارت إلى أن النسخة الحالية من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو شهدت مشاركة واسعة من مختلف القارات، حيث جرى توزيع 130 متطوعاً يومياً على مختلف المهام التنظيمية، بما يضمن انسيابية العمل وتقديم خدمات متميزة للوفود واللاعبين والزوار طوال أيام البطولة.

وأكدت أن ثقافة العمل التطوعي تمثل ركناً أصيلاً في الهوية الإماراتية، وتعكس قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية، مشيرة إلى أن المتطوعين يحرصون على تقديم صورة مشرفة عن دولة الإمارات في مختلف الفعاليات الدولية، بما يعزز ريادتها العالمية في التنظيم والاستضافة.

ويواصل فريق "أوسس" التطوعي أداء دور محوري في إنجاح بطولات الموسم التي ينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وفي مقدمتها بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في نسختها الثامنة عشرة، من خلال رفد المنظومة التنظيمية بكفاءات وطنية مؤهلة، وتبني الحلول التقنية الحديثة، بما يسهم في تطوير تجربة المشاركين والزوار، وترسيخ المكانة العالمية لأبوظبي باعتبارها إحدى أبرز الوجهات الدولية لاستضافة وتنظيم بطولات الجوجيتسو.