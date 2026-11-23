مسقط في 23 نوفمبر/ وام / فاز فريق الوصل على نظيره تراكتور الإيراني بنتيجة 5-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب مجمع السلطان قابوس الرياضي في العاصمة العُمانية مسقط، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

ورفع الوصل رصيده إلى 6 نقاط، ليتقدم إلى المركز الثامن في جدول ترتيب مرحلة الدوري.

وسجل أهداف الوصل كل من مهدي طارمي هدفين في الدقيقتين 44 و73، وبرايان بالاسيوس ألساتي في الدقيقة 55، وجابريال فاريتا في الدقيقة 61، وريناتو جونيور في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، فيما سجل أمير حسين زاده هدف تراكتور الوحيد في الدقيقة 72.

وفي مباراة أخرى ضمن الجولة ذاتها، تعادل العين مع استقلال طهران الإيراني 1-1 على استاد هزاع بن زايد.

ورفع العين رصيده إلى 13 نقطة محافظاً على صدارة جدول ترتيب مرحلة الدوري، فيما رفع استقلال طهران رصيده إلى 10 نقاط.

وسجل سامان فلاح هدف استقلال طهران في الدقيقة 51، قبل أن يدرك ماتياس بالاسيوس التعادل للعين في الدقيقة 58.