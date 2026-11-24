دبي في 24 نوفمبر /وام/ أعلنت فلاي دبي اختيار "سايتكور" لتكون منصة التجربة الرقمية الخاصة بها وذلك في إطار برنامج التحول الرقمي المستمر للناقلة بهدف الارتقاء بتجربة المتعاملين عبر قنواتها الرقمية ومواكبة النمو المتواصل لقاعدة عملائها.

ويأتي هذا الاختيار ليواكب النمو المستدام الذي تحققه فلاي دبي التي تخدم حالياً شبكة وجهات في 57 دولة بأسطول يضم 100 طائرة فيما سجلت الشركة رقماً قياسياً باعداد المسافرين بلغ 15.7 مليون مسافر خلال عام 2025. ويكتسب الاستثمار في تطوير قاعدة قنوات رقمية حديثة وقابلة للتوسع أهمية متنامية في تعزيز تجربة المسافر في مختلف مراحل رحلته خاصةً مع تنامي إقبال المسافرين على تخطيط رحلاتهم وحجزها وإدارتها عبر الإنترنت.

وسيستفيد المسافرون من تقنيات "سايتكور" عبر خمس قنوات رقمية تتبع "فلاي دبي" بما في ذلك "flydubai.com" و"holidays.flydubai.com" وتطبيق فلاي دبي لتقديم تجربة تفاعلية متطورة.

ويمكن للمسافرين الاستفادة من خيارات أقرب إلى رغباتهم واختياراتهم ومحتوى وعروض تتوافق بصورة أكبر مع خطط سفرهم إلى جانب تحسين خياراتهم حسب لغاتهم بما يلبي احتياجات قاعدة عملاء الناقلة العالمية ويعزز التكامل في الخدمات المقدمة سواء عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي.

كما ستتيح المنصة لفلاي دبي تطوير وإطلاق تجارب رقمية جديدة بوتيرة أسرع بما يواكب تطور احتياجات المسافرين واتساع شبكة وجهاتها.

وقال جيهون أفندي، نائب أول الرئيس الاقليمي للعمليات التجارية والإلكترونية في فلاي دبي: "يرتكز برنامج التحول الرقمي لدينا على فهم تطلعات عملائنا واحتياجاتهم وجعل كل تفاعل مع فلاي دبي تجربة سهلة وشخصية وموثوقة، ويعزز اختيار "سايتكور" قدراتنا الرقمية بالتزامن مع نمو شبكة وجهاتنا كما يوفر المرونة اللازمة لتطوير تجارب جديدة تواكب احتياجات عملائنا المتغيرة وتنسجم مع استراتيجيتنا طويلة الأجل للنمو".

وأفاد بأن منصة "سايتكور" تجمع بين إدارة المحتوى وتخصيص التجارب الرقمية ضمن منظومة واحدة مدعومة بأدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لمساعدة فرق العمل في "فلاي دبي" على إنشاء المحتوى وإدارته بسهولة في مختلف الأسواق وبمختلف اللغات كما تم اختيار شركة "هوريزونتال ديجيتال" الشريك الماسي لشركة "سايتكور" لقيادة عمليات تنفيذ المشروع.

وقال جيسون كامين، رئيس شركة سايتكور لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، إن شركات الطيران تعمل في واحدة من أكثر البيئات الرقمية تطلباً بالمقارنة مع القطاعات الأخرى المختلفة، مشيرا إلى أن "فلاي دبي" نمت بوتيرة نوعية وأن النهج الخاص لمنتجاتها وخدماتها يعد سمة مميزة لعلامتها التجارية، معربا عن الفخر بالعمل معها ومع شركة هوريزونتال ديجيتال لمواصلة تقديم التجربة المتميزة التي توفرها الناقلة للمسافرين كإحدى أكثر الناقلات الجوية حيوية على مستوى المنطقة فيما تواصل ريادة مسار التحول الرقمي الذي يرتقي بتجربة كل مسافر.

من جانبه قال سابن إفريم، الرئيس التنفيذي لشركة هوريزونتال ديجيتال، إن فلاي دبي تقدم خدماتها لمجموعة واسعة ومتنوعة من المسافرين من مختلف الثقافات والدول واللغات وإن هذا المشروع يسهم في تعزيز الخاصية والمحتوى متعدد اللغات لتقديم تجربة مصممة بما يتناسب باستمرار مع احتياجات كل مسافر.