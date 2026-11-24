أبوظبي في 24 نوفمبر/ وام / تتسع آفاق الصناعة الدوائية في الإمارات مع تطور القدرات التصنيعية وتنوع المنتجات الطبية المحلية، مدعومة باستثمارات في التكنولوجيا المتخصصة وشراكات دولية، في مسار يعزز الأمن الدوائي ويرفع مساهمة الصناعات الصحية في الاقتصاد الوطني، ويمهد لانتقال المنتجات المصنعة في الدولة من تلبية احتياجات السوق المحلية إلى الوصول للأسواق الإقليمية والعالمية.

وتبرز شركة "أدكان فارما" ضمن هذا المشهد من خلال منظومة إنتاجية تضم 3 مصانع متخصصة في الأدوية التقليدية والهرمونية والسرطانية، بطاقة تتجاوز نصف مليار قرص وكبسولة سنوياً، ومحفظة دوائية تشمل علاجات السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، والمضادات الحيوية والمسكنات وأدوية الحموضة واضطرابات المعدة، إلى جانب الكريمات والمراهم ومستحضرات معالجة الحروق.

وتتوزع القدرات الإنتاجية على ثلاثة تخصصات؛ تشمل الأدوية التقليدية وعلاجات الالتهابات والضغط والسكري والمستحضرات الموضعية، والأدوية الهرمونية المستخدمة في علاج الاضطرابات الهرمونية وموانع الحمل ومثبتات الحمل، فضلاً عن الأدوية السرطانية، التي يختص بإنتاجها المصنع الأول من نوعه في الدولة.

وتفرض طبيعة تصنيع المستحضرات الهرمونية والسرطانية متطلبات فنية ووقائية خاصة، نظراً إلى التعامل مع مواد عالية الفعالية ومركبات سامة للخلايا، ما يستلزم ارتداء العاملين بدلات واقية كاملة واستخدام أجهزة التنفس، إلى جانب أنظمة لمعالجة الهواء الداخل وتنقية الهواء الخارج، وضوابط دقيقة لتداول المواد الفعالة وتقسيم الجرعات، بما يضمن سلامة العاملين والبيئة المحيطة.

وتخضع صناعة المستحضر الدوائي لسلسلة من العمليات المتتابعة تبدأ باستلام المواد الأولية ومواد التغليف من الموردين، وتخزينها وفق درجات الحرارة والرطوبة الملائمة لطبيعة كل مادة، في مستودع تتجاوز سعته 1500 طبلية، قبل صرفها إلى خطوط الإنتاج وفق الخطط التشغيلية ووصفات التصنيع المعتمدة.

وتدخل المواد بعد ذلك مراحل التجهيز والدمج وفق تركيبات دوائية تضم 5 أو 6 مواد، تمر بعمليات الخلط والتحبيب والتجفيف والطحن، لضبط أحجام الحبيبات وتحقيق التجانس والتوزيع المتوازن للمواد الفعالة، قبل إعادة خلطها وتجهيزها لكبس الأقراص أو تعبئة الكبسولات، ضمن بيئة إنتاجية تلتزم باشتراطات النظافة والفصل والتحكم البيئي، خصوصاً عند التعامل مع المستحضرات المكشوفة.

وعقب تشكيل الأقراص، تأتي مرحلة الطلاء الدوائي لإكسابها ألواناً مميزة وتحسين خصائصها الحسية وإخفاء الطعم غير المستساغ لبعض مكوناتها، عبر أوعية دوارة ترش داخلها طبقات الطلاء وفق ضوابط دقيقة للزمن ودرجات الحرارة والرطوبة، لضمان تجانس توزيعها على الأسطح.

وتنتقل الأقراص بعد ذلك إلى مرحلة التغليف الأولي بتقنية "Blister"، حيث توضع في تجاويف مخصصة وتغلق بطبقات من الألمنيوم من الأعلى والأسفل، بما يوفر لها الحماية من الهواء والعوامل الخارجية والملامسة، بالتزامن مع الالتزام بإجراءات السلامة وارتداء معدات الوقاية وفتح مواد التغليف في المناطق المخصصة، لتنتقل بعدها إلى مرحلة التغليف الثانوي التي تضاف خلالها النشرات الداخلية والملصقات، وتوضع الأقراص في العبوات والكراتين الخارجية، قبل نقل المنتجات المكتملة إلى المستودعات لتخزينها وتجهيزها للشحن والتوزيع.

ويعكس تطور الصناعة الدوائية في دولة الإمارات تنامي قدراتها التصنيعية وتوسع شراكاتها الدولية، بما يدعم نقل التكنولوجيا والخبرات وتوسيع نطاق الإنتاج وتعزيز حضور المنتجات المصنعة محلياً في الأسواق الخارجية.

وقال أسامة صلاح، رئيس العمليات التجارية في "أدكان فارما"، في تصريح لـ"وام، إن الشركة أبرمت خلال الأشهر الخمسة الماضية عدة شراكات، أبرزها اتفاقية مع شركة أمريكية لتصنيع منتجاتها بالكامل في دولة الإمارات للمرة الأولى، تمهيداً لتصديرها إلى الدول المجاورة.

وأوضح أن الاتفاقية تمثل تحولاً في نموذج التعاون الصناعي، إذ تسند شركة أمريكية إلى منشأة إماراتية مهمة تصنيع دواء تطوره، ليطرح باسمها وعلامتها التجارية، بدلاً من اقتصار النموذج التقليدي على توجه الشركات المحلية إلى الشركات العالمية للحصول على تراخيص تصنيع الأدوية البديلة أو المثيلة، مشيراً إلى أن المبادرة تعد الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي.

وأضاف أن الشركة تتعاون مع "إم إس فارما - MS Pharma" الأردنية في تصنيع وتعبئة وتغليف الأدوية البيولوجية والبدائل الحيوية، إلى جانب إنشاء مختبر متكامل لتحليل التشغيلات الدوائية الحيوية والإفراج عنها.

وفي إطار توسيع نطاق وصول المنتجات الدوائية المصنعة في دولة الإمارات إلى الأسواق الخارجية، أشار صلاح إلى أن الشركة تقدمت خلال عام 2026 بطلب تسجيل أول مستحضر دوائي لها في ألمانيا للحصول على الاعتماد الأوروبي، وتستهدف استكمال الإجراءات خلال عام 2027، بما يمهد لدخول منتجاتها إلى الأسواق الأوروبية، وذلك ضمن استراتيجية توسع تبدأ بالسوق المحلية وتعزيز الاكتفاء الذاتي والأمن الدوائي، ثم التوجه إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وأوروبا.

وأكد أن المنشأة هي الوحيدة في دولة الإمارات التي تنتج أدوية الهرمونات والسرطان بالكامل بأشكال صيدلانية صلبة تشمل الأقراص والكبسولات، إلى جانب مجموعة واسعة من الأدوية العامة، من بينها علاجات ارتفاع ضغط الدم والسكري والمضادات الحيوية ومسكنات الألم، لافتاً إلى أن هذه القدرات تتماشى مع مستهدفات مبادرات "اصنع في الإمارات" واستراتيجية "مشروع 300 مليار"، وتوجهات إمارة أبوظبي الرامية إلى تحفيز الابتكار الصناعي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية والتكامل بين الشركات المحلية والدولية.