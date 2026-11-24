الشارقة في 24 نوفمبر/ وام / دعت مؤسسة سلامة الطفل التابعة لمجلس الشارقة للأسرة والمجتمع أولياء الأمور ومقدّمي الرعاية إلى الالتزام بالتصنيف العمري للألعاب الإلكترونية وإبقاء الألعاب المخصّصة للبالغين بعيداً عن متناول الأطفال.

وحثّت الأسر عند الاختيار من بين الألعاب المناسبة لأعمار أبنائها على التعرّف إلى مضمون اللعبة وطبيعة الدور الذي يؤدّيه الطفل فيها ومدى ملاءمتها له من النواحي الثقافية والأخلاقية والنفسية.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الاعتبارات تنطبق كذلك على ما يشاهده الطفل عبر منصات البث المباشر وما يصله من مقاطع في مجموعات الأصدقاء موضحة أن اتّساع الفضاء الرقمي وتنوّع مصادر المحتوى يجعلان من الصعب على الأسرة أن تتوقّع كل ما قد يصادفه أبناؤها ومن هنا تبرز أهمية الحوار اليومي الذي يشرح فيه الوالدان للطفل أسباب اختياراتهما ويساعدانه على فهم ما يجعل تصرّفاً ما صائباً، ولماذا قد يسبّب تصرّف آخر أذى له أو لغيره.

ودعت المؤسسة القائمين على المنصات الرقمية إلى مراجعة الألعاب والمقاطع التي تظهر في حسابات الأطفال والتأكّد من مناسبتها لأعمارهم كما حثّت المتاجر على إبراز التصنيف العمري ووصف المحتوى في موضع واضح حتى يتمكّن الأهل من الاطّلاع عليهما قبل شراء اللعبة أو تنزيلها.