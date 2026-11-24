الشارقة في 24 نوفمبر/ وام / احتلت الهلال للمشاريع الشركة العالمية المتخصصة في قطاع الأعمال ومقرها إمارة الشارقة المرتبة الأولى في الدولة من حيث دعم قطاع الأعمال للشركات الناشئة وفق تصنيف "ستارت أب بلينك" المنصة العالمية المتخصصة في أبحاث منظومات الشركات الناشئة تقديراً لدورها الممتد في الاستثمار في رواد الأعمال ودعمهم وفي الشركات عالية النمو ومساندة تطورها.

ويقيس "مؤشر نشاط الشركات في منظومة الشركات الناشئة" الصادر عن "ستارت أب بلينك" مدى تفاعل مؤسسات الأعمال مع الشركات الناشئة ويشمل أكثر من 1,100 شركة في أكثر من 70 دولة و280 مدينة.

ومن خلال الاستثمار في الشركات الناشئة وتأسيس الأعمال ودعم المؤسسين عملت الهلال للمشاريع مع 24 شركة ناشئة عبر برامجها واستثماراتها فيما جمعت الشركات المرتبطة بها تمويلات بقيمة إجمالية بلغت 2.3 مليار دولار أمريكي خلال العقد الماضي كما جرى توظيف أكثر من 213 مليون دولار أمريكي في استثمارات بالشركات الناشئة من خلال الهلال للمشاريع الناشئة وبرامج الشراكات.

وقال توشار سينغفي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمارات في الهلال للمشاريع: لطالما استند دعمنا للشركات الناشئة إلى الانضباط الاستثماري ذاته الذي نطبقه في جميع أعمالنا من خلال دعم مؤسسين متميزين يعملون على فرص ذات قيمة حقيقية ثم العمل معهم عن كثب مع توسع أعمالهم فرأس المال مهم لكن المؤسسين يحتاجون أيضاً إلى الوصول إلى الأسواق والشبكات والخبرات التشغيلية وإلى شركاء يدركون تحديات بناء الأعمال على المدى الطويل.

وأضاف: يكتسب تصدرنا المرتبة الأولى في دولة الإمارات أهمية خاصة بالنظر إلى جودة وطموح منظومة ريادة الأعمال من حولنا ويؤكد هذا التصنيف التزامنا بمواصلة رصد الشركات الواعدة ودعم المؤسسين في مختلف مراحل النمو وربطهم بالفرص التي تنطلق من دولة الإمارات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.