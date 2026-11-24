الشارقة في 24 نوفمبر/ وام / نظّمت مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية حفل في مجمع القرآن الكريم بالشارقة، لتكريم المتسابقات اللواتي تأهلن إلى التصفيات النهائية في فرعي كبار المواطنين والأم الحافظة ضمن الدورة التاسعة والعشرين لجائزة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية ولم يحصلن على المراكز الخمسة الأولى وذلك تقديراً لحضورهن المتميز واجتيازهن مراحل التصفيات بجدارة و بلغ عدد المكرمات 74 متسابقة توزعن على 43 متأهلة في فرع كبار المواطنين و31 متأهلة في فرع الأم الحافظة.

جاء هذا التكريم امتداداً لنهج المؤسسة في الاحتفاء بكل مشارك ومشاركة وعدم قصر التقدير على الفائزين بالمراكز الأولى فحسب بل يشمل كل من وصل إلى مرحلة التصفيات النهائية وأظهر التزاماً وجهداً في حفظ كتاب الله تعالى.

وتأتي هذه الفعالية في سياق سلسلة الاهتمامات والجوائز التي ترعاها مؤسسة الشارقة للقرآن الكريم والسنة النبوية وتندرج ضمن الرؤية المستنيرة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي يؤكد دائماً أن القرآن الكريم منارة الهداية وحصن الهوية والقيم.

وتسلّمت المكرمات شهادات شكر وتقدير وهدايا عينية تشجيعية تقديراً لجهودهن العالية ومسيرتهن القرآنية ودعماً لحرصهن على المشاركة في الجائزة التي تُعدّ واحدة من أبرز المنابر القرآنية في الدولة.

ويكتسب هذا التكريم أهميته من كونه يرسّخ ثقافة التقدير والتحفيز لدى جميع المشاركين ويعزّز الشعور بالانتماء إلى منظومة الجائزة التي لا تقتصر رسالتها على التنافس على المراكز الأولى بل تمتد إلى بناء الشخصية وتنمية قيم المثابرة والانضباط لدى الأجيال المختلفة لاسيما من فروع السيدات.