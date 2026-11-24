دبي في 24 نوفمبر /وام/ شهدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، فعاليات النسخة الثالثة من سلسلة "حوارات التعليم 2026"، التي نظّمتها هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، بهدف تعزيز مشاركة المجتمع في صناعة مستقبل التعليم في الإمارة.

وتفقّدت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فعاليات "حوارات التعليم 2026"، واطّلعت على سير جلسات العمل والنقاشات التفاعلية، وتعرّفت إلى أبرز الأفكار والمقترحات التي طرحها المشاركون لتطوير مبادرات ومشروعات تعليمية مبتكرة، تلبي احتياجات المجتمع التعليمي وتدعم جهود الإمارة في بناء منظومة تعليمية رائدة ومستدامة.

جاء ذلك بحضور معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، الأمين العام لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، ومعالي عائشة عبدالله ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي.

وشارك في الفعالية نحو 300 من المعلمين والطلبة وأولياء الأمور والقيادات التربوية، بهدف تصميم مبادرات ومشروعات تعليمية نوعية ضمن ثمانية مجالات استراتيجية، تسهم في تسريع تنفيذ مبادرات التغيير ضمن استراتيجية التعليم في دبي 2033، وتطوير منظومة تعليمية تتمحور حول المتعلم وتواكب تطلعات الإمارة المستقبلية.

وجمعت الحوارات مشاركين يمثلون مختلف مراحل منظومة التعليم الخاص في دبي، من الطفولة المبكرة إلى التعليم العالي وما بعد التخرج، ضمن جلسات وورش عمل تفاعلية، ركزت على استشراف التحديات والفرص المستقبلية، وتطوير حلول ونماذج أولية قابلة للتطبيق، تستجيب لاحتياجات المتعلمين وتدعم جودة تجربتهم التعليمية ومخرجاتها.

وتجسد سلسلة "حوارات التعليم" نهجاً تشاركياً تتبناه هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي لإشراك المجتمع التعليمي في تطوير السياسات وتصميم المبادرات والبرامج التعليمية، بما يضمن انطلاق أولويات التطوير من واقع التجارب التعليمية واحتياجات المتعلمين وتطلعاتهم، وتحويل الأفكار والمقترحات إلى مشروعات عملية ذات أثر مستدام.

وقال الدكتور عبدالرحمن ناصر، المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، إن استراتيجية التعليم في دبي 2033 تمثل طموحاً مشتركاً، وإن نجاحها يعتمد على تضافر جهود جميع الأطراف التي تسهم في رسم ملامح منظومة التعليم في دبي وتقديم خدماتها، والاستفادة منها، مشيراً إلى أن المجتمع التعليمي يظل، مع المضي قدماً في تنفيذ هذه الاستراتيجية الطموحة، شريكاً أساسياً في ترجمة رؤيتها إلى خطوات عملية ملموسة، موضحاً أن سلسلة حوارات التعليم توفر فرصة للجمع بين وجهات النظر المتنوعة، وتحدي أنماط التفكير التقليدية، وتطوير حلول تستجيب لاحتياجات المتعلمين وتطلعاتهم.

وأضاف: "لمسنا بالفعل كيف يمكن للأفكار التي انبثقت عن النسختين السابقتين من "حوارات التعليم" أن تسهم في تحقيق نتائج نوعية، بدءاً من سياسة إلزامية تعليم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة، وصولاً إلى البرامج والمشروعات المتنوعة التي يجري تطويرها حالياً لتمكين جميع المتعلمين في منظومة التعليم الخاص في دبي".

ولفت إلى أن القيمة الحقيقية لـ"حوارات التعليم" تكمن في تحويل النقاشات إلى مبادرات، والأفكار إلى خطوات عملية، مشدداً على أهمية مواصلة العمل المشترك بين الهيئة والمجتمع التعليمي لتحقيق مستهدفات استراتيجية التعليم في دبي 2033، والحفاظ على سقف عالٍ من الطموح، وتبنّي أساليب جديدة، والاستعداد لتحدي أنماط التفكير والممارسات الراسخة، مؤكداً أن مقياس النجاح الحقيقي يتمثل في الأثر الإيجابي الذي يُحدثه هذا العمل في حياة المتعلمين، والفرص التي يتيحها لهم لبناء مستقبلهم.

وتضمنت "حوارات التعليم 2026" ثمانية بيوت حوارية، توزّع عليها المشاركون لمناقشة ثمانية مجالات استراتيجية تشمل:

• بيت الحروف، ويتناول إلزامية تعليم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة: الدروس المستفادة والأثر المحقق.

• بيت 2036، ويناقش ملامح مستقبل التعليم في دبي خلال السنوات العشر المقبلة.

• بيت الانتماء، ويغطي اكتشاف مواهب المستقبل في دبي، وتتبع مسارات تطورها وتنميتها واستبقائها.

• بيت الجاهزية، ويناقش سمات المتعلم ومهاراته المستقبلية: ماذا تعني الجاهزية لسوق العمل؟

• بيت الحكايات، ويتناول تعزيز مكانة دبي وجهةً تعليمية عالمية رائدة بالشراكة مع وسائل الإعلام.

• بيت العزيمة، ويتعمَّق في رحلة التعليم الدامج لأصحاب الهمم، من الالتحاق بالمؤسسات التعليمية إلى مسارات التعليم والتأهيل بعد سن الثامنة عشرة.

• بيت الطموح، ويبحث سبل الارتقاء بنواتج تعلّم الطلبة الإماراتيين بالاستناد إلى نتائج البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA) وغيرها من الأدلة التربوية.

• بيت المعلّمين، ويناقش سبل ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للتطوير المهني للمعلمين.

وشهدت البيوت الثمانية جلسات تفاعلية ونقاشات جماعية، أتاحت للمشاركين تبادل الرؤى والخبرات، واستشراف التحديات والفرص المستقبلية في مختلف مجالات التعليم، وطرح أفكار ومقترحات تستجيب لاحتياجات المتعلمين وتطلعاتهم، وتسهم في تطوير منظومة تعليمية أكثر مرونة وشمولاً واستعداداً للمستقبل.

وركزت ورش العمل على تحويل الأفكار والمقترحات إلى حلول مبتكرة ونماذج أولية قابلة للتطبيق، بما يسهم في تسريع تنفيذ مبادرات التغيير ضمن استراتيجية التعليم في دبي 2033، وتعزيز دور المجتمع التعليمي شريكاً فاعلاً في رسم ملامح مستقبل التعليم بالإمارة.

وتأتي النسخة الثالثة استكمالاً للزخم الذي حققته "حوارات التعليم 25"، التي ركزت على تطوير مبادرات ومشروعات ضمن سبعة مجالات رئيسية، شملت تصميم المسارات التعليمية للطلبة الإماراتيين، وربط الأبحاث الجامعية بريادة الأعمال، وتعزيز جودة حياة المعلمين واستبقائهم، وتنمية الثقافة المالية للمتعلمين.

كما تناولت النسخة السابقة تصميم يوم دراسي مرن يدعم جودة حياة المتعلم، وتعزيز العادات الرقمية الصحية لدى الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة، وترسيخ مفاهيم الاستدامة في البيئة المدرسية والمناهج التعليمية.

ومنذ اعتماد الاستراتيجية في أكتوبر 2024، جرى تفعيل أكثر من 20 مبادرة نوعية تستهدف تصميم رحلة المتعلم في مختلف مراحل التعليم، بدءاً من الطفولة المبكرة، مروراً بالتعليم المدرسي والتعليم العالي، وصولاً إلى التعلّم مدى الحياة.

وتغطي هذه المبادرات 10 محاور رئيسية، من بينها ضمان جودة التعليم، وتنمية المهارات المستقبلية، وتعزيز تدريس اللغة العربية، لا سيما في مرحلة الطفولة المبكرة، والهوية الوطنية، والتعليم الدامج، وجودة حياة المعلمين، والتحول الرقمي، والتنظيم المرن، وتمكين الطلبة والأسر.

وخلال العامين الماضيين، جرى تصميم 28 سياسة ودليلاً إرشادياً وإطاراً تنظيمياً، تغطي مختلف مراحل رحلة المتعلم في دبي، وتدعم جودة المنظومة التعليمية ووضوحها واستدامة نموها.

وركزت السياسات والأطر والأدلة على تسعة محاور تنظيمية، تشمل الجودة والتقييم، والمناهج، وحماية الطفل وسلامته، والتعليم الدامج، وتنظيم القوى العاملة التعليمية، وضبط الرسوم المدرسية وتنظيمها والاستثمار، والمسارات المهنية، والحوكمة والتشريعات، والبيانات والذكاء الاصطناعي.

وتندرج هذه الجهود ضمن استراتيجية التعليم في دبي 2033، التي تتبنى رؤية تحولية لتطوير منظومة تعليمية تتمحور حول المتعلم، وتواكب احتياجاته منذ الميلاد وحتى ما بعد التخرج، وتدعم تنمية مهاراته والتعلّم مدى الحياة، بما يعزز فرص نجاحه ومساهمته الفاعلة في المجتمع.