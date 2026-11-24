دبي في 24 نوفمبر/ وام / يحتفي 27 طالباً وطالبة من جامعة زايد في دبي بعيد الاتحاد الـ55، من خلال 44 عملاً فنياً، تجسد الهوية الوطنية برؤى إبداعية معاصرة، ضمن معرض «بين اللغات: الثنائية اللغوية في دولة الإمارات»، الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع سفينة «الملكة إليزابيث 2» في ميناء راشد بدبي.

ويستكشف المعرض، الذي يستمر حتى 31 ديسمبر المقبل، العلاقة بين اللغة والثقافة والهوية الإماراتية، ودور الشباب في إثراء المشهد الثقافي للدولة، وتوظيف الفنون في التعبير عن إرثها وتطلعاتها المستقبلية.

وتتناول الأعمال الفنية التفاعل بين اللغتين العربية والإنجليزية، عبر تجارب إبداعية في فنون الحروف والتكوينات البصرية، تستكشف أوجه التقاطع بين أشكال الحروف وبنيتها واتجاهات الكتابة، بما يعكس قدرة الفن على تعزيز التواصل بين الثقافات والتعبير عن الهوية والانتماء.

وأكدت سلامة الكتبي، مدير إدارة الاتصال والإعلام في جامعة زايد، أن المعرض يمثل امتداداً لدور الجامعة في إعداد جيل قادر على المشاركة المجتمعية والتعبير عن هويته والإسهام في تشكيل مستقبله، مشيرة إلى أهمية إتاحة الفرص للطلبة لتقديم رؤاهم خارج البيئة الأكاديمية وتعزيز حضورهم في المشهد الثقافي للدولة.

وأضافت أن المعرض يكتسب أهمية خاصة بالتزامن مع الاحتفاء بعيد الاتحاد الـ55، إذ يعكس رؤية الشباب لوطنهم وقدرتهم على التعبير عن إرثه الثقافي بأدوات إبداعية تجمع بين الاعتزاز بالهوية والانفتاح على العالم.

وتبرز الأعمال الفنية مكانة اللغة العربية بوصفها اللغة الرسمية للدولة وحاملة لتراثها وقيمها، إلى جانب دور اللغة الإنجليزية في التواصل العالمي، بما يعكس تجربة جيل ينشأ في بيئة متعددة اللغات والثقافات.

ويأتي المعرض ضمن جهود جامعة زايد لتمكين المواهب الشابة، وتعزيز مشاركتها في إنتاج المحتوى الثقافي والفني، وتوظيف قدراتها الإبداعية في خدمة المجتمع والمساهمة في مسيرة التنمية الثقافية للدولة.