فانغ نغا (تايلاند) في 24 نوفمبر /وام/ يلتقي منتخب الإمارات مع نظيره الياباني غداً الأربعاء، في الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا للكرة الشاطئية 2026، المقامة حالياً في تايلاند، سعياً إلى حجز مقعده في الدور نصف النهائي.

وتأهل منتخب الإمارات إلى ربع النهائي بعد أن أنهى منافسات المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، إثر خسارته أمام السعودية بركلات الترجيح، وفوزه على أوزبكستان، ثم خسارته أمام عُمان في الجولة الأخيرة، ليحجز بطاقة التأهل ضمن أفضل منتخبين احتلا المركز الثالث في دور المجموعات.

في المقابل، تأهل منتخب اليابان بالعلامة الكاملة، بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، محققاً الفوز على البحرين 8-3، والعراق 8-4، وتايلاند 5-3.

ويتطلع منتخب الإمارات، المتوج باللقب عامي 2007 و2008، إلى مواصلة مشواره في البطولة وتجاوز عقبة المنتخب الياباني، الذي سبق له الفوز باللقب ثلاث مرات.

وقال أحمد بشر، لاعب منتخب الإمارات، إن مشاركة عدد من اللاعبين الشباب في البطولة تمثل فرصة لاكتساب الخبرة وتحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير، مؤكداً حرص اللاعبين على الاستفادة من تجربة دور المجموعات وتقديم أداء أفضل في الأدوار الإقصائية.

وأضاف أن مباريات هذا الدور تختلف عن منافسات المجموعات، إذ لا مجال للتعويض بعد الخسارة، ما يتطلب التركيز وتقديم أفضل أداء لتحقيق الفوز.