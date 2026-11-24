دبي في 24 نوفمبر /وام/ كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن استقبال الإمارة 9.68 مليون زائر دولي ممن أمضوا ليلة واحدة على الأقل خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، منهم 1.15 مليون زائر خلال أكتوبر الماضي، وهو أعلى عدد شهري تسجله الإمارة منذ فبراير الماضي.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري نصف السنوي الذي نظمته الدائرة اليوم في "دبي أوبرا"، بمشاركة مسؤولي وممثلي قطاعات السياحة والضيافة والطيران والفعاليات والتجزئة والمطاعم والمعالم السياحية، إلى جانب شركائها من الجهات الحكومية وممثلي وسائل الإعلام، لاستعراض أولويات نمو القطاع خلال عام 2027، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وركز اللقاء على تعزيز جودة الخدمات السياحية، وتشجيع الزوار على تكرار الزيارة، وتنويع الأسواق المصدرة للسياح، وتحفيز الطلب عبر الفعاليات الكبرى، وتوسيع نطاق التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب توظيف الثقافة والتراث والابتكار والصحة والرياضة في تطوير التجارب السياحية.

واستعرضت الدائرة نتائج مبادرة "دعوة من دبي"، التي استقطبت أكثر من 73 ألف زائر عبر تشجيع المقيمين على دعوة أقاربهم وأصدقائهم لزيارة الإمارة، فيما أسهم دعم الشركاء من الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية في زيادة الطاقة الاستيعابية الأولية للمبادرة إلى أكثر من ثلاثة أضعاف.

وسلط اللقاء الضوء على برنامج "بطاقة الولاء السياحي"، الذي جرى تطويره بالتعاون بين الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وطيران الإمارات، ومجموعة ماجد الفطيم، وأكور، وفيزا.

ويتيح البرنامج، الذي يعتمد نظام العضوية بالدعوات فقط، عضوية لمدة خمس سنوات ومزايا حصرية في مختلف الوجهات السياحية، إلى جانب تأشيرة سياحية متعددة الدخول للمدة ذاتها، وفقاً لمعايير الأهلية والموافقات الخاصة بالتأشيرة، بهدف تشجيع الزوار على تكرار الزيارة وتعزيز ارتباطهم بالإمارة.

وأكد سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، أن الشراكات المثمرة شكلت ركيزة أساسية في مسيرة نمو القطاع السياحي في دبي، مشيراً إلى قدرة الشركاء على مواكبة المتغيرات وتعزيز التعاون ومواصلة الاستثمار في الفرص المستقبلية.

وأوضح أن دبي تواصل، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البناء على إنجازاتها وترسيخ مكانتها وجهة سياحية عالمية رائدة.

وأشار إلى أن أولويات عام 2027 تشمل تكثيف الحملات التسويقية العالمية، وتعزيز حضور دبي في الأسواق الرئيسية والواعدة، وتنويع الأسواق المصدرة للزوار الدوليين، والارتقاء بجودة التجربة السياحية وتكاملها، بما يدعم استدامة النمو.

من جانبه، أكد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أن تكامل منظومة المهرجانات والفعاليات الرياضية وفعاليات الأعمال والتجارب الثقافية يسهم في استقطاب الزوار وتعزيز المشاركة المجتمعية والمحافظة على مستويات الطلب السياحي على مدار العام.

وأشار إلى أن الانتقال من الدورة العاشرة لتحدي دبي للياقة إلى الدورة الـ32 من مهرجان دبي للتسوق يعكس تكامل أجندة الفعاليات، ودورها في توسيع قاعدة الجمهور واستقطاب شرائح جديدة من الزوار خلال مختلف المواسم.

وشهد اللقاء جلسة حوارية جمعت سعادة خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وأحمد الخاجة، تناولت دور الابتكار والحياة الصحية المديدة وجودة الحياة والرياضة في رسم ملامح مستقبل الإمارة.

واستعرضت الجلسة الخطط المتعلقة بإعادة افتتاح متحف المستقبل، وفرص الابتكار في قطاع الرعاية الصحية، وتعزيز أنماط الحياة الوقائية، واستقطاب فعاليات الأعمال المتخصصة، إلى جانب الاستعدادات لحفل توزيع جوائز مجلس دبي الرياضي والقمة العالمية للرياضة.

وتناولت الجلسة نتائج الدورة العاشرة من تحدي دبي للياقة، التي تقام خلال الفترة من 31 أكتوبر إلى 29 نوفمبر الجاري، حيث سجل تحدي دبي للدراجات الهوائية رقماً قياسياً بمشاركة 41 ألفاً و836 دراجاً، بزيادة 3.7% مقارنة بـ40 ألفاً و327 مشاركاً في عام 2025، فيما استقطب تحدي دبي للجري أكثر من 310 آلاف عداء، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً.

وتشمل فعاليات التحدي أيضاً تحدي دبي للتجديف وتحدي دبي يوغا، إلى جانب مجموعة من الأنشطة الرياضية التي تعزز مكانة الإمارة وجهة للرياضة والصحة والعافية، مستفيدة من تنوع مقوماتها الطبيعية والسياحية، الممتدة من السواحل والمناطق الصحراوية إلى منطقة حتا.

واستعرضت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، خلال مشاركة عائشة خانصاحب، مديرة متحف حصن الفهيدي والمتاحف التخصصية، مشاريع تطوير منطقة حصن الفهيدي، والفعاليات الثقافية الموسمية والجولات الميدانية والبرامج التراثية المرتقبة في الأحياء التاريخية، والممتدة حتى عام 2027.

وتناولت المشاركة فرص التعاون مع مشغلي الفنادق ومنظمي الرحلات وشركات إدارة الوجهات لإدراج التجارب الثقافية والتراثية الإماراتية ضمن برامجها السياحية، بما يعزز حضور الهوية الوطنية في التجارب المقدمة للزوار.

ويشكل القطاع الثقافي أحد المحاور الرئيسية للدورة الـ32 من مهرجان دبي للتسوق، التي تقام خلال الفترة من 4 ديسمبر 2026 إلى 17 يناير 2027، وتجمع بين تجارب التسوق والترفيه وفنون الطهي والأنشطة الثقافية في مختلف أنحاء الإمارة.

واستعرض اللقاء دور فعاليات الأعمال والمعارض الدولية الكبرى، وفي مقدمتها سوق السفر العربي و"جيتكس جلوبال" و"جيتكس تِك-كايشن"، في استقطاب الزوار والمتخصصين وقادة الأعمال، إلى جانب الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية للفعاليات ونمو قطاع الضيافة واتساع شبكة الربط الجوي مع الوجهات العالمية.

واطلع المشاركون على مجموعة من المشاريع الفندقية ووجهات الجذب الموسمية والفعاليات الجديدة ومشاريع تطوير البنية التحتية المقرر أن تسهم في توسيع نطاق العروض السياحية خلال عام 2027، مع التأكيد على أهمية مواصلة الاستثمار في تطوير المنتجات السياحية ورفع كفاءة الكوادر العاملة وتحسين جودة الخدمات.

وتواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تعاونها مع شبكتها العالمية من شركاء قطاع السفر وشركات الطيران، لتعزيز تنافسية الإمارة واستقطاب شرائح جديدة من الزوار، والاستجابة للمتغيرات في أنماط السفر العالمية، وتعظيم المساهمة الاقتصادية للقطاع السياحي.