دبي في 24 نوفمبر /وام/ حققت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي "أوقاف دبي" مؤشرات أداء متميزة في إدارة محفظتها العقارية؛ إذ بلغت نسبة الإشغال الإجمالية 99.8% بنهاية الربع الثالث من عام 2026 فيما وصلت القيمة الإيجارية السنوية للعقود الجديدة والمجددة إلى نحو 225.86 مليون درهم بما يعكس كفاءة إدارة الأصول وتعزيز تنافسيتها ويدعم استدامة العوائد وتنمية الموارد الوقفية.

وتضم المحفظة العقارية للمؤسسة 5338 وحدة عقارية وشهدت خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام إبرام 190 عقد إيجار جديداً وتجديد 2988 عقداً بإجمالي 3178 عقداً في مؤشر يعكس استقرار الطلب على الأصول العقارية وكفاءة إدارتها وتشغيلها.

وسجلت الوحدات السكنية نسبة إشغال بلغت 99.9% فيما وصلت نسبة إشغال الوحدات التجارية إلى 99.63% بنهاية الربع الثالث من العام الجاري بما يؤكد جاذبية الأصول العقارية للمؤسسة وقدرتها على تحقيق مستويات مرتفعة من التشغيل والاستفادة المثلى من مكوناتها الاستثمارية.

ويأتي هذا الأداء بالتزامن مع مواصلة "أوقاف دبي" تنمية محفظتها العقارية وتنويع مكوناتها الاستثمارية من خلال إضافة أصول ومشاريع نوعية أبرزها المركز التجاري الوقفي في منطقة الخوانيج، والفلل العصرية في عدد من مناطق إمارة دبي، ضمن توجه يستهدف تعزيز كفاءة الأصول المدرة للدخل وتوسيع قاعدة الإيرادات وتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.

وقال سعادة علي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، إن النتائج المحققة تعكس كفاءة منظومة إدارة الأصول العقارية في المؤسسة ونجاح نهجها في تحقيق التوازن بين المحافظة على الأصول وتنمية قيمتها الاستثمارية وتعظيم عوائدها بما يعزز استدامة الموارد الوقفية وقدرتها على تحقيق أهدافها التنموية.

وأكد حرص أوقاف دبي على تطوير محفظتها العقارية وفق رؤية استثمارية طويلة الأمد ترتكز على رفع كفاءة التشغيل وتعزيز تنافسية الأصول وتنويع مصادر الإيرادات بما يضمن المحافظة على قيمتها الاستثمارية وتعظيم عوائدها وترسيخ دور الوقف بوصفه رافداً مستداماً للتنمية المجتمعية.

وأضاف أن المؤسسة تواصل تنفيذ برامج تطوير وتحديث الوحدات السكنية والعقارات القائمة إلى جانب إطلاق مبادرات تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة استخدامها وتبني ممارسات الاستدامة بما يسهم في الارتقاء بجودة الأصول وتحسين كفاءة التشغيل والحفاظ على قيمتها الاستثمارية وقدرتها على تحقيق عوائد مستدامة.

وتضم المحفظة العقارية لـ"أوقاف دبي" العقارات الوقفية وعقارات القُصّر والعقارات التابعة للمؤسسة وتشكل إحدى الركائز الرئيسية في منظومة إدارة الأصول وتنميتها من خلال الاستثمار في المشاريع العقارية وتطوير الأصول القائمة وفق أفضل الممارسات بما يحقق التوازن بين النمو الاستثماري والاستدامة المالية ويعزز توجيه العوائد إلى مصارفها وفق شروط الواقفين والأطر المعتمدة لإدارة أموال القُصّر.