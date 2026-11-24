العين في 24 نوفمبر /وام/ استقبل مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، وفدا من مدرسة " برايت رايدرز" في أبوظبي، ضمّ 33 مشاركًا من الطلبة ومرافقيهم، وذلك في إطار استراتيجية المركز الرامية إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات التعليمية، واستثمار الفنون في بناء شخصية النشء وتنمية قدراتهم الإبداعية.

ونظّم المركز، ضمن مبادرة "ريشة وفنان" ورشة الفنون الوطنية الإماراتية "UAE National Art Workshop"، التي شكّلت مساحة إبداعية للطلبة للتعبير عن ملامح الهوية الإماراتية ورموزها الوطنية، مستلهمين من روح الاتحاد وقيمه معاني الانتماء والاعتزاز بالوطن، ومترجمين رؤاهم ومشاعرهم إلى أعمال فنية تنبض بالألوان والجمال.

وأتاحت الورشة للطلبة فرصة خوض تجربة تعليمية خارج الأطر الصفية التقليدية، توظّف الفن بوصفه لغة إنسانية قادرة على تجاوز الحواجز اللغوية والثقافية، وتعزيز التواصل بين الأجيال والثقافات، فضلًا عن تنمية مهارات الملاحظة والتخيّل والتعبير البصري، وإثراء معارفهم بالموروث الثقافي والوطني لدولة الإمارات.

وتضمّن برنامج الزيارة جولة في "أكاديمية شما بنت محمد للفنون" و"جاليري شما" ، تعرّف خلالها الطلبة على مرافق الأكاديمية وبرامجها الفنية، واطّلعوا على مجموعة من الأعمال المعروضة في الجاليري، في تجربة أتاحت لهم الاقتراب من عوالم الفن، واستكشاف تنوّع أساليبه ومدارسه التعبيرية، وتحفيز شغفهم بالابتكار، بما يعزز حضور الثقافة الفنية في مسيرتهم التعليمية.

وكرّم المركز إدارة المدرسة والمعلمة المرافقة والطلبة المشاركين بشهادات شكر وتقدير، تثمينًا لمشاركتهم الفاعلة وتفاعلهم المتميز، وتقديرًا لحرص المدرسة على إثراء التجارب التعليمية والثقافية لطلبتها.