الشارقة في 24 نوفمبر /وام/ انطلقت في مقر المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" بالشارقة، أعمال "البرنامج التدريبي القيادي 2026"، الذي ينظمه المكتب، ومركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، تحت شعار "قيادة التحول المؤسسي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي".

ويضم البرنامج 4 محاور متكاملة هي "منهجية البحث العلمي باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي"، و"تصميم السياسات والتخطيط الاستراتيجي والحوكمة"، و"الإدارة القائمة على النتائج والمخاطر والامتثال"، و"الدبلوماسية العامة والمقارنة بالمؤشرات الدولية"، يبني كل منها على مخرجات ما قبله، وتقع الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال في صلبها جميعًا، فيما تتنوع أساليب التعلّم بين المحاضرات المركّزة وورش العمل التطبيقية والمحاكاة ولعب الأدوار والعيادات البحثية واللقاءات المباشرة مع المسؤولين والخبراء.

وحمل اليوم الأول عنوان "من المشكلة إلى الدليل"، واستُهلّت أعماله بتكوين فرق العمل التي سترافق المشاركين طوال أيام البرنامج، أعقبه الاختبار القبلي الذي يرصد مستوى المعارف والمهارات عند نقطة الانطلاق، ثم انتقلت الفرق إلى اختيار التحدي الذي ستعمل عليه، سواء أكان تحديًا مؤسسيًا حيًا أو دراسة حالة واقعية.