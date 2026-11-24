أبوظبي في 24 نوفمبر /وام/ مع إتمام اتحاد وكالات الأنباء العربية "فانا" خمسة عقود من العمل الإعلامي المشترك، تنطلق من دولة الإمارات مرحلة جديدة في مسيرته برؤية تستشرف مستقبله نحو المئوية، وتواكب التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام، وتؤسس لمرحلة أكثر تطوراً وتكاملاً في التعاون بين وكالات الأنباء العربية، بما يعزز قدرتها على إنتاج محتوى إعلامي موثوق ومؤثر، وترسيخ حضورها في المشهد الإعلامي الدولي.

وجسدت استضافة الهيئة الوطنية للإعلام اجتماع الجمعية العمومية الـ 52 للاتحاد، الذي عقد اليوم برئاسة دولة الإمارات ومشاركة رؤساء ومديري وكالات الأنباء الأعضاء، حرص الدولة على مواصلة دورها في دعم مسيرة المؤسسات الإعلامية العربية، وتعزيز التعاون بين وكالات الأنباء الوطنية، وتطوير الشراكات وتبادل الخبرات، بما يسهم في مواكبة التحولات المتسارعة في صناعة الإعلام.

واكتسبت استضافة الاجتماع أهمية خاصة في ظل مرور 50 عاماً على تأسيس الاتحاد، الذي يمثل مظلة مهنية جمعت وكالات الأنباء العربية، وأسهمت على مدى خمسة عقود في تعزيز التواصل والتنسيق بينها، وتطوير آليات تبادل الأخبار والمعلومات، بما يعكس أهمية العمل الإعلامي المشترك في مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.

وتعود مسيرة الاتحاد إلى عام 1975 عندما بدأ ممارسة أعماله من مقره في بيروت، بعد جهود ومشاورات عربية استهدفت تأسيس إطار مؤسسي يجمع وكالات الأنباء الوطنية، ويوفر منصة مهنية لتعزيز التعاون والتنسيق وتطوير الأداء الإعلامي العربي.

ويضم الاتحاد وكالات الأنباء الوطنية لنحو 18 دولة عربية، ويعمل على توثيق الصلات المهنية بينها، وتوسيع نطاق تبادل الأخبار وتوزيعها، وتعزيز حضور المحتوى الإعلامي العربي على المستوى الدولي، إلى جانب الإسهام في تطوير الكفاءات الإعلامية وتبادل التجارب والخبرات بين المؤسسات الأعضاء.

ويستند الاتحاد في تحقيق أهدافه إلى تنظيم الاجتماعات الدورية والمؤتمرات المتخصصة، وتبادل الخبرات والتجارب، وتقديم المشورة الفنية والمهنية، وتعزيز التعاون مع الاتحادات والمنظمات الإعلامية الإقليمية والدولية، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي والارتقاء بمستوى الخدمات الإخبارية.

وشكل الاتحاد على مدى مسيرته منصة مهنية لتنسيق الجهود بين وكالات الأنباء العربية، وتعزيز تبادل الأخبار والتقارير والمواد الإعلامية، بما يدعم التعريف بالقضايا العربية والتطورات التي تشهدها الدول الأعضاء، ويسهم في تقديم صورة أكثر شمولاً وتوازناً عن المنطقة إلى الجمهور الدولي.

وتضطلع دولة الإمارات بدور فاعل في دعم مسيرة الاتحاد، انطلاقاً من رؤيتها التي تضع تطوير قطاع الإعلام وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية ضمن أولوياتها، وإيمانها بأهمية الإعلام المهني في بناء جسور التواصل بين الشعوب، وترسيخ الحوار وإبراز المنجزات التنموية والحضارية للدول العربية.

ويعكس هذا الدور نهج الدولة في دعم المبادرات التي تعزز التكامل العربي في مختلف القطاعات، ومن بينها القطاع الإعلامي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للتواصل الثقافي والمعرفي، ووسيلة مؤثرة في نقل الحقائق والتعريف بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تشهدها المنطقة.

وتأتي اجتماعات الجمعية العمومية الـ52 للاتحاد في إطار الحرص المشترك على مواصلة تطوير آليات العمل المشترك، وتوسيع مجالات التعاون بين الوكالات، والانتقال بها إلى شراكات مهنية وتقنية أكثر تكاملاً، تشمل التدريب والتطوير والتحول الرقمي والابتكار في صناعة المحتوى، بما يواكب تطلعات المرحلة المقبلة.

وتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية مناقشة خارطة طريق الاتحاد للفترة من 2026 إلى 2030، ومقترح تطوير معهد التدريب وتوسيع نطاق دوره إقليمياً ودولياً، إلى جانب برامج التدريب لعام 2027، ومشروعات تطوير المعايير التحريرية وتعزيز التعاون المهني بين الوكالات الأعضاء.

وتكتسب هذه الموضوعات أهمية خاصة في ظل التحولات الجوهرية التي يشهدها قطاع الإعلام بفعل التطور التكنولوجي المتسارع وانتشار المنصات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يحتم على وكالات الأنباء تطوير أدواتها المهنية والتقنية، وتعزيز قدرتها على إنتاج محتوى إخباري موثوق ومؤثر، ومواكبة أنماط استهلاك الأخبار المتغيرة.

ويبرز تطوير معهد التدريب التابع للاتحاد ضمن الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، لما يمثله التدريب المتخصص من أهمية في إعداد الكوادر الإعلامية وتأهيلها للتعامل مع المتطلبات الرقمية، وتزويد الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإخبارية بالمهارات اللازمة في مجالات الصحافة الرقمية، والتحقق من المعلومات، وإنتاج المحتوى متعدد الوسائط، واستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي.

ومن شأن توسيع الدور الإقليمي والدولي للمعهد أن يفتح آفاقاً إضافية للتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتدريبية والمنظمات الإعلامية المتخصصة، ويسهم في تبادل أفضل الممارسات والخبرات، وتطوير برامج تدريبية تستجيب للاحتياجات المتغيرة لوكالات الأنباء العربية.

كما تمثل خارطة الطريق للفترة من 2026 إلى 2030 إطاراً مهماً لتحديد أولويات الاتحاد خلال السنوات المقبلة، وتطوير برامجه وآليات عمله، وتعزيز كفاءة التنسيق بين أعضائه، بما يضمن مواكبة التحديات والفرص التي تفرضها التحولات في المشهد الإعلامي العالمي.