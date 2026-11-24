أبوظبي في 24 نوفمبر/ وام / اختتمت هيئة أبوظبي للتراث مشاركتها في الدورة السابعة عشرة من مهرجان العين للكتاب 2026، الذي نظمته مركز أبوظبي للغة العربية في "العين سكوير"، وذلك بعد مشاركة ثقافية شهدت إقبالاً وتفاعلاً من الزوار، وقدمت خلالها الهيئة جانباً من نتاجها الأدبي والتراثي، وسلطت الضوء على جهودها في نشر المعرفة التراثية وإثراء المحتوى الثقافي، من خلال مجموعة من المؤلفات والإصدارات التي تجمع بين الدراسات المتخصصة والإبداع الأدبي والشعري.

وشهد جناح الهيئة على مدى أيام المهرجان حضوراً من القراء والباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي والأدبي، إلى جانب طلبة المدارس، الذين حرصوا على الاطلاع على المؤلفات المعروضة والتعرف على موضوعاتها المتنوعة، ولا سيما الإصدارات التي تتناول تاريخ الإمارات وموروثها الشعبي، والدواوين الشعرية والدراسات الأدبية والموسوعات التراثية، وسط تفاعل واهتمام بما تتضمنه من معارف ومعلومات توثق جوانب من الحياة الاجتماعية والثقافية، وتسهم في تعزيز الوعي بالموروث الثقافي وتشجيع الأجيال الجديدة على قراءته والاطلاع عليه.

وشكلت مشاركة الهيئة فرصة لإبراز التنوع الذي تتميز به مشروعاتها في مجال النشر، وما تقدمه من مؤلفات تعنى بتوثيق التراث بمختلف مكوناته، إلى جانب دعم الإنتاج الشعري والأدبي، وإتاحة نتاج الباحثين والكتاب والشعراء أمام الجمهور، بما يعكس دور الهيئة في تعزيز حضور الموروث الإماراتي في حركة التأليف والنشر.

وقدم جناح الهيئة نماذج متعددة من الإنتاج المعرفي، شملت الدواوين الشعرية والمؤلفات الأدبية والدراسات التاريخية والاجتماعية، إلى جانب المراجع والموسوعات التراثية التي تتناول موضوعات مرتبطة بتاريخ الإمارات وثقافتها وموروثها الشعبي، فضلاً عن الإصدارات التي توثق المعارف المرتبطة بالعادات والتقاليد والحرف والمهن التقليدية، بما أتاح للزوار التعرف على جوانب متنوعة من التراث ومجالات البحث والتوثيق المرتبطة به.

وأسهمت المشاركة في تسليط الضوء على جهود الهيئة في خدمة الشعر، من خلال الإصدارات التي توثق تجارب الشعراء وتحفظ نتاجهم الأدبي، إلى جانب المؤلفات التي تتناول الجوانب الفنية للشعر، وتبرز دوره في التعبير عن القيم الاجتماعية والثقافية، بوصفه أحد أبرز مكونات الموروث الأدبي.

كما أتاح المهرجان فرصة لتعزيز التواصل مع المهتمين بالنشر والبحث والتوثيق، والتعريف بالمشروعات المعرفية للهيئة وجهودها في جمع الموروث الثقافي ودراسته ونشره، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من إصداراتها المتخصصة، وتعزيز حضورها في الأوساط الثقافية والأكاديمية.