دبي في 24 نوفمبر/ وام / أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن التضليل بات يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه أمن المجتمعات واستقرارها ومستقبل المعرفة، في ظل عالم يتجاوز فيه عدد مستخدمي الإنترنت 6 مليارات شخص، وتتدفق عبر منصاته كميات هائلة من المعلومات والمحتوى، الأمر الذي أدى إلى تراجع مؤشر الثقة في الأخبار على المستوى العالمي.

وأوضح معاليه أن التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي أتاح إمكانات غير مسبوقة لتزييف الصور والفيديو والأصوات والوثائق وصناعة روايات مضللة تبدو في ظاهرها شديدة الإقناع، ما نقل التحدي الإعلامي من البحث عن الأخطاء في المحتوى إلى البحث عن الحقيقة والتحقق من مصادرها، مشدداً على أن صون المصداقية لم يعد مسؤولية المؤسسات الإعلامية وحدها، وإنما مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد، الذي بات شريكاً في صناعة المحتوى ونشره، وما يترتب على ذلك من مسؤولية تجاه المجتمع والأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال جلسة لمعاليه بعنوان "حماية الحقيقة.. مسؤولية تصنع مستقبل المعرفة"، ضمن أعمال قمة المعرفة 2026، تناولت تأثير التضليل المعلوماتي على استقرار المجتمعات ومستقبل المعرفة، والعلاقة بين المصداقية الإعلامية والريادة المعرفية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في التحقق من المحتوى.

وأوضح معاليه أن الإعلام والمعرفة يشكلان ركيزتين أساسيتين لاستقرار المجتمعات واستشراف المستقبل؛ إذ تمنحنا المعرفة أدوات الفهم والتحليل واتخاذ القرار، فيما يتحمل الإعلام مسؤولية نقلها إلى الناس بصورة موثوقة ومفهومة.

وأشار إلى أن طبيعة الحروب تغيرت بصورة جوهرية، إذ لم تعد المواجهة تقتصر على الأرض والموارد، وإنما امتدت إلى العقول والأفكار، من خلال حملات تستهدف التأثير في القناعات وزعزعة الثوابت الوطنية والاجتماعية، مستفيدة من سرعة انتشار المعلومات المضللة وقدرتها على اختراق المجتمعات.

وحذر معاليه من أن المحتوى المفبرك، الذي يستهدف الأطفال والنشء، يزرع أفكاراً مغلوطة ويقوض ثقتهم بمحيطهم الأسري والاجتماعي، ما يجعل تنمية الوعي والتحقق من المعلومات مسؤولية تتطلب تكاملاً بين الأسرة والمؤسسات التعليمية والإعلامية.

وأكد معاليه أن الفرد يمثل خط الدفاع الأول في مواجهة التضليل، وأن انتقال الإعلام من المؤسسات إلى الأفراد صاحبه انتقال مماثل في المسؤولية، بما يستوجب التحقق من المحتوى قبل تداوله، والحرص على ألا تتحول المنصات الرقمية إلى قنوات لنشر الشائعات أو الأفكار التي تتعارض مع قيم المجتمع وهويته.

وفي سياق حديثه عن التجربة الإماراتية، أوضح معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن ما تتمتع به دولة الإمارات من مصداقية ومكانة دولية هو ثمرة رؤية قيادتنا الرشيدة وحكمتها والإنجازات التي حققتها على مختلف المستويات، مشدداً على أن دور الإعلام يتمثل في صون هذا الإرث، وإبراز منجزات الدولة وقيمها الأصيلة في التسامح واحترام الآخر والتعايش، ونقل صورتها الحقيقية إلى العالم بمهنية وموضوعية.

ولفت إلى أن مفهوم القوة الناعمة الإعلامية يتجاوز الصحافة والتلفزيون والمنصات الإخبارية، ليشمل السينما والموسيقى والثقافة ورواية القصص وسائر أشكال التعبير الإبداعي، باعتبارها مكونات متكاملة في تشكيل صورة الدول وتعزيز حضورها وتأثيرها عالمياً.

وحذر معاليه من أن فوضى المعلومات باتت تشكل أحد أبرز التحديات التي تواجه استقرار المجتمعات وقدرتها على إنتاج المعرفة الموثوقة، في ظل تطور أساليب التضليل واتخاذها أشكالاً منظمة تستهدف تشويه الحقائق والتأثير في الوعي العام وإضعاف الثقة بالمؤسسات ومصادر المعرفة، مشدداً على أن حماية الحقيقة مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة، تتطلب إعلاماً مهنياً ومجتمعاً واعياً وتعاوناً مؤسسياً عابراً للحدود.

وأشار معاليه إلى أن خطورة الشائعات تتضاعف خلال الأزمات، حيث يتم استثمار مخاوف الجمهور وحاجته إلى إجابات سريعة، لذلك قد تسبق الروايات المضللة المعلومات الصحيحة في تشكيل الانطباعات العامة، فيما تزيد الخوارزميات من انتشار المحتوى المثير أو الزائف.

وحول العلاقة بين الإعلام ومؤشر المعرفة العالمي، بين معاليه أن المصداقية الإعلامية تمثل عنصراً مؤثراً في تعزيز الحضور المعرفي للدول وتنافسيتها الدولية؛ فالمعرفة التي تنتجها المؤسسات التعليمية والبحثية ومراكز الابتكار تحتاج إلى إعلام قادر على نقلها إلى المجتمع بصورة واضحة وموثوقة، وتحويل مخرجاتها إلى وعي وممارسات تسهم في التنمية.

وأضاف أن الإعلام يمثل الشريان الذي ينقل المعرفة من مراكز الفكر ومختبرات الابتكار إلى عقول الشعوب، وأن انتشار الشائعات والأخبار المغلوطة يهدد قدرة المجتمعات على الاستفادة من رأس مالها المعرفي، ويضعف إمكاناتها في التعلم والابتكار واتخاذ القرارات السليمة، مؤكداً أن المهنية الإعلامية استثمار في مكانة الدول ومستقبلها المعرفي.

وأكد معالي رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن دولة الإمارات تعمل على توظيف التقنيات الحديثة لتعزيز موثوقية المحتوى، من خلال تطوير أدوات التحقق ورصد حملات التضليل وكشف المحتوى المفبرك وتحليل أنماط انتشار الشائعات، لافتاً إلى أن الأولوية تتمثل في بناء أنظمة إنذار مبكر للمخاطر المعلوماتية، تعزز قدرة المؤسسات على رصد المؤشرات والاستجابة للتحديات بكفاءة واستباقية، منوهاً بضرورة أن يظل القرار التحريري مسؤولية إنسانية لا يجوز التنازل عنها للخوارزميات، مع إبقاء الإنسان في موقع التقدير والحسم النهائي.

وشدد معاليه على أن الاستثمار في الكفاءات الإعلامية المؤهلة يمثل أولوية، بما يضمن امتلاكها مهارات التحقق والتحليل وفهم السياقات، والقدرة على الجمع بين سرعة الاستجابة ودقة المعلومة.

وأشار معاليه إلى أن الكلمة المنشورة تعكس وعي صاحبها وقيمه، وأن الحضور الرقمي لأبناء الوطن ينبغي أن يكون امتداداً لمسؤوليتهم تجاه وطنهم ومكانته، مستحضراً توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" بأن يكون شباب الوطن سفراء له بأخلاقهم وقيمهم وصوتهم العقلاني والواعي على المنصات الرقمية، إلى جانب الرؤية التي رسمها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" للشخصية الإماراتية رقمياً، القائمة على الرقي والابتعاد عن المهاترات وتوظيف المنصات في نشر المعرفة.

وفي ختام الجلسة، أكد معاليه أن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في الاستثمار في الإنسان، وتطوير أدوات التحقق، وتعزيز الثقافة الرقمية، وترسيخ الشراكات المؤسسية، لبناء منظومة إعلامية قادرة على استباق التضليل وحماية حق المجتمعات في المعرفة، مشدداً على أن المعرفة تنقذ المجتمعات من الأزمات عندما تصل إليها موثوقة، وقد تزيدها اشتعالاً عندما تصل مشوهة، مؤكداً أن الإعلام القوي هو ما يتركه من وعي في عقول الناس، وثقة في المجتمعات، وأثر في مسيرة الأمم، وأن الحقيقة ستظل أساس التنمية والاستقرار وصناعة المستقبل.