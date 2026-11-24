العين في 24 نوفمبر /وام/ تنطلق غداً تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، فعاليات النسخة الثانية من "معرض العين الدولي للصيد والفروسية"، وتستمر حتى 29 نوفمبر الجاري في مركز أدنيك العين، تحت شعار "تراثنا عزنا وفخرنا".وتنظم المعرض مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، بالشراكة الاستراتيجية مع نادي صقاري الإمارات.

يلبي المعرض تطلعات الهواة والمتخصصين والعائلات على حد سواء، حيث تشمل قطاعاته الرئيسية الصقارة، والفروسية، والإبل، والسلوقي العربي، إلى جانب الفنون والحرف اليدوية، والمنتجات البيطرية، ومعدات الأنشطة الخارجية، وتجارب الصيد والسفاري.