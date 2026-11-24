نيويورك في 24 نوفمبر / وام/ أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن الشعب الفلسطيني له الحق في الكرامة والعدالة وتقرير المصير، مشددا على أنه لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط دون إعمال هذا الحق المشروع، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني في أسرع وقت ممكن.جاء ذلك خلال بيانه له بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ألقته نيابة عنه نائبته أمينة محمد، خلال الاجتماع الخاص الذي عقدته الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء في مقرها الرئيسي بنيويورك.وشدد على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني يجب ألا يقتصر على مشاهدة المعاناة والشهادة عليها، بل ينبغي أن يترجم إلى عمل ينهيها.

وام/ نيو/زي