أبوظبي في 24 نوفمبر/ وام/ تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، انطلقت اليوم ، بميدان الوثبة للهجن في أبوظبي، منافسات مهرجان جائزة زايد الكبرى لسباقات الهجن.

وشهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات اليوم الأول للمهرجان، والتي خصصت لفئة " الحقايق " لمسافة 4 كلم على مدار 20 شوطاً في الفترة المسائية، بحضور عدد من ملاك ومحبي سباقات الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وإنتزعت "شودة" لمحمد عبداللطيف علي الحمادي، لقب الشوط الأول للحقايق الأبكار، مسجلة 5:53:58 دقائق، وذهب لقب الشوط الثاني المخصص للحقايق الجعدان إلى "معوض" لعبدالله سيف محمد العميمي، ب 5:55:80 دقائق.

وشهد الشوط الثالث، فوز " غياهب" لحميد حران حمد بن حميدان ، مسجلة 5:55:77 دقائق، وحصد اللقب في الشوط الرابع "غالي" لعبدالله محمد عتيق شامس العامري بزمن قدره 5:54:17 دقائق.

وفي الشوط الخامس، حازت "بلشة" لراشد عبدالله بن حميدان الفلاسي اللقب بتوقيت زمني 5:54:44 دقائق، وفي الشوط السادس فازت " هيبة" لزاهي سعيد مناور الرمال الشمري، بتوقيت زمني 5:53:98 دقائق،، تالق" الزهاوي" لسعيد راشد مسلم العمري ، في الشوط السابع ونال اللقب ب5:50:71( أفضل توقيت).

وشهد الشوط الثامن فوز" الحاكمة" لمعالي حميد سعيد عامر النيادي، بتوقيت زمني 5:57:10 دقائق، وفي الشوط التاسع، فازت " اعمار" لعوض علي عبدالله البلوشي، بتوقيت زمني 5:53:73 دقائق، فيما شهد الشوط العاشر، فوز" الوسمي" لسعيد علي صبيح طماف الراشدي باللقب مسجلا 5:53:87 دقائق.

وأسفرت نتائج الأشواط من الـ 11 حتى الـ 20 على التوالي عن فوز، "نجاح لـ بريك عجبان بريك الغفران ،بتوقيت زمني 5:55:83 دقائق ،و" النافل" لعبدالله سالم سهيل المهري، ب 5:55:52 دقائق، و"رايق" لراشد عبيد عبد الله بن حليس الوهيبي، مسجلا 5:54:94 دقائق، و"مناهيج" لعبدالعزيز حمد البريص المري، ب 5:52:68 دقيقة.

كما فازت"مزون" لمحمد علي راشد محسن عبدان، ب 5:56:38 دقائق، و"هملول" لسعيد عامر سالم المغيري، بزمن قدره 5:55:87 دقائق، و"علاج" لسعيد سالم حمد الجديلي، ب 5:58:30 دقائق، و"راهي" لسالم سعيد غانم الفهيدة ، بزمن قدره 5:54:04 دقائق، و"طشاره" لقران عتيق محمد البريد المري، مسجلة 6:00:50 دقيقة، و"شاهين" لعلي عبدالله عوض البلوشي، بزمن قدره 5:54:19 دقيقة.