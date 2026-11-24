دبي في 24 نوفمبر/ وام/ يستضيف اتحاد الإمارات لكرة القدم، يومي 18 و19 فبراير المقبل، المراجعة السنوية لقانون كرة القدم «فيفا 2027»، التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم، بمشاركة ممثلين عن الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية وروابط الأندية المحترفة واللاعبين ووكلاء كرة القدم.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، إن استضافة الحدث تعكس ثقة المؤسسات الكروية الدولية بإمكانات دولة الإمارات وقدرتها على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، وتمثل امتداداً لسجلها في استضافة الأحداث الكروية الإقليمية والقارية والدولية.

وأضاف أن الاتحاد، برئاسة معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، يولي أهمية لهذه الفعاليات لما توفره من فرص للتواصل مع صناع القرار والخبراء، وتبادل الخبرات والرؤى بشأن تطوير كرة القدم في مختلف جوانبها.

وأكد أن الموضوعات القانونية التي ستتناولها نسخة عام 2027 تكتسب أهمية خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها اللعبة، مشيراً إلى حرص الاتحاد على توفير متطلبات تنظيم الحدث بما يتناسب مع مكانته وأهميته الدولية.

وتُعد المراجعة السنوية لقانون كرة القدم منصة دولية ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ عام 2019، لمناقشة المستجدات القانونية والتنظيمية في اللعبة، واستعراض القرارات والاجتهادات الصادرة عن الهيئات القضائية التابعة لـ«فيفا»، إلى جانب أبرز القضايا المعروضة أمام محكمة التحكيم الرياضي والهيئات القضائية والتحكيمية الأخرى.