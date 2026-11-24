الشارقة في 24 نوفمبر / وام / نظمت لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات عيد الاتحاد 55 أمس الأول مسيرة بحرية بمدينة كلباء جمعت بين العروض التراثية والثقافية .

وانطلقت المسيرة البحرية من ميناء خور كلباء وصولاً إلى موقع الاحتفال في الساحة الخارجية لبيت الشيخ سعيد بن حمد القاسمي بمشاركة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية وجمعية كلباء التعاونية لصيادي الأسماك إلى جانب أهالي مدينة كلباء .

وشكلت المسيرة البحرية إحدى أبرز محطات اليوم الختامي للاحتفالات في مدينة كلباء إذ تزامنت مع عروض بحرية أُقيمت في موقع الاحتفال قبل أن تتواصل الفعاليات ببرنامج متنوع شمل عروض الفرقة الحربية وعزف البيانو والعرض المسرحي "هنا الإمارات" .

وأقيمت المسيرة البحرية ضمن برنامج احتفالي متكامل شهدته مدينة كلباء استمرت ثلاثة أيام .

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