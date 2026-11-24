الشارقة في 24 نوفمبر / وام /شاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلةً بمركز شرطة كلباء الشامل في فعاليات شهر الابتكار بمدينة كلباء بحضور الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب حاكم الشارقة في مدينة كلباء مستعرضةً مجموعة من المشاريع المبتكرة والتقنيات الذكية .

وضمّت المنصة مجموعة متنوعة من التقنيات الأمنية الحديثة، أبرزها الطائرات دون طيار (الدرون) وتطبيقاتها في تنفيذ المهام الأمنية والميدانية إلى جانب التقنيات المتطورة المستخدمة في معاينة مسرح الجريمة، ودورها في دعم عمليات البحث والتحري وجمع الأدلة الجنائية بما يعزز دقة الإجراءات وكفاءة العمليات الشرطية.

كما استعرضت المنصة توظيف تقنيات الواقع الافتراضي (VR) في مجال التوعية الأمنية من خلال محاكاة المواقف والسيناريوهات الواقعية بأسلوب تفاعلي يسهم في تعزيز الوعي الوقائي لدى أفراد المجتمع وتنمية قدرتهم على التعامل السليم مع مختلف المواقف الأمنية فضلاً عن عدد من الحلول الذكية الهادفة إلى تسهيل الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، وتحسين تجربة المتعاملين.

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