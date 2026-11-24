دبي في 24 نوفمبر/ وام/ تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، تنطلق غداً أولى محطات مبادرة «أفراح الإمارات» في دبي، بمشاركة 300 عريس، ضمن سلسلة الأعراس الجماعية التي تنظمها المبادرة في مختلف إمارات الدولة، بالتزامن مع احتفالات عيد الاتحاد الـ 55، بهدف تشجيع الشباب الإماراتي على الزواج وتكوين أسر جديدة، وتعزيز المشاركة المجتمعية في دعم استقرار الأسرة الإماراتية.

ويشرف ديوان الرئاسة على تنظيم مبادرة «أفراح الإمارات» بالتعاون مع وزارة الأسرة، وبالتنسيق مع لجنة تنفيذية تضم ممثلين من وزارة الثقافة، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع، ومكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء، ومكتب التنسيق المجتمعي، ومكتب المشاريع الوطنية، وبالتعاون مع الجهات المحلية في كل إمارة، بما يعزز التنسيق لتنظيم الأعراس الجماعية واستمراريتها.

وتشكل مبادرة «أفراح الإمارات» امتداداً للنهج الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في تشجيع الشباب المواطنين على الزواج وتخفيف الأعباء المادية المرتبطة بتأسيس أسرهم، من خلال إتاحة مساحة أوسع للمشاركة المجتمعية في هذه المناسبات، وترسيخ قيم التكافل والتلاحم بين الأسر، إلى جانب إبراز العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، مع الحفاظ على خصوصية كل إمارة وهويتها الاجتماعية.

وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة إن مبادرة «أفراح الإمارات» تمثل توجهاً وطنياً لتعزيز منظومة الدعم الأسري، من خلال تكامل الأدوار الحكومية والمجتمعية في تهيئة بيئة داعمة لتأسيس الأسر واستقرارها، وترسيخ مقومات استدامتها، مضيفة إن هذا التوجه يستند إلى الرؤية الاستشرافية للقيادة الحكيمة، والتي تضع الأسرة في صميم الأولويات الوطنية، باعتبارها أساس بناء الإنسان والركيزة التي يقوم عليها تماسك المجتمع واستمرارية مسيرة التنمية، مؤكدة أن تمكين الشباب من تأسيس أسر مستقرة يشكل جزءاً أصيلاً من الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز جاهزية المجتمع للمستقبل.

وأوضحت معاليها أن إطلاق المبادرة ضمن «عام الأسرة 2026» يمثل فرصة لتعزيز العمل الوطني المشترك حول قضايا الأسرة، وتحويل الاهتمام بها إلى ممارسات ومبادرات مستدامة تواكب تطلعات المجتمع واحتياجات أفراده، مشيرة إلى أن هذه الجهود تتكامل مع مستهدفات «مئوية الإمارات 2071» في بناء مجتمع متماسك ومزدهر، وتعزيز جودة الحياة للأجيال الحالية والمقبلة، بما يجعل استقرار الأسرة أحد المرتكزات الأساسية لاستدامة التنمية الوطنية.

ومن جانبها، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن مبادرة "أفراح الإمارات" تجسد رؤية وطنية تضع الأسرة في صميم التنمية، وتجعل دعم تأسيسها مسؤولية مجتمعية مشتركة، تنطلق من قيم التكافل والتلاحم، وتسهم في بناء مجتمع مستقر ومتلاحم.

وقالت معاليها: "نعتز في دبي باستضافة أولى محطات المبادرة، بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخامس والخمسين، ومشاركة 300 عريس فرحتهم بتأسيس أسرهم، في مناسبة تجمع فرحة الوطن بفرحة أبنائه. فبناء الأسرة بداية لمسيرة تسهم في استقرار المجتمع وتعزيز تماسكه، وتعكس عمق الروابط بين أفراده".

وأضافت معاليها: "نعمل على تكامل جهود دعم الزواج مع مبادرات وخدمات تساند الأسرة في مختلف مراحلها، وتعزز قدرتها على مواصلة دورها التنموي، وتوفر مقومات الاستقرار والنمو. فاستثمارنا في الإنسان والأسرة يمتد أثره إلى أجيال تسهم في مسيرة الوطن، انسجاماً مع مستهدفات "أجندة دبي الاجتماعية 33" لتعزيز استقرار الأسرة وجودة حياتها، وترسيخ دورها أساساً لمجتمع متلاحم ومستدام".

وتتواصل محطات «أفراح الإمارات» في عدد من إمارات الدولة خلال الفترة من 25 نوفمبر 2026 حتى 7 يناير 2027، ضمن برنامج وطني يجمع الأعراس الجماعية في إطار موحد، مع مراعاة خصوصية كل إمارة وعاداتها وتقاليدها، بما يعزز استمرارية المبادرة ويوسع نطاق المشاركة الحكومية والمجتمعية في دعم المقبلين على الزواج.

وتأتي المبادرة في إطار دعم مستهدفات «عام الأسرة 2026»، وتعزيز مكانة الأسرة باعتبارها ركيزة أساسية في تماسك المجتمع واستدامة التنمية، من خلال مبادرات وبرامج تترجم الأولويات الوطنية إلى ممارسات مجتمعية مستدامة، وتعزز مشاركة مختلف مكونات المجتمع في دعم الشباب والشابات في تأسيس أسرهم.

وام / خا