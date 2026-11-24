دبي في 24 نوفمبر /وام/ يخوض أحمد سكيك، قائد منتخب الإمارات للجولف بطولة القاهرة المفتوحة، التي تقام من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري على ملعب نادي مدينتي للجولف في العاصمة المصرية في مستهل مشاركته في موسم 2026-2027 من جولة “مينا” للجولف.

ويتصدر سكيك الحضور الإماراتي في البطولة، التي يشارك فيها أيضاً جوش هيل، الذي نشأ في دبي، بعد تدريبات مشتركة جمعتهما خلال الأسابيع الماضية.

وتُعد جولة “مينا”، التي تتخذ من الإمارات مقراً لإدارة عملياتها، الجولة الوحيدة في المنطقة المعتمدة ضمن التصنيف العالمي الرسمي للجولف.

وتفتتح بطولة القاهرة المفتوحة سلسلة من ثلاث بطولات تستضيفها العاصمة المصرية خلال أقل من أسبوعين، تليها بطولة “نيو جيزة كلاسيك” من 3 إلى 5 ديسمبر، ثم بطولة مصر المفتوحة، التي تقام من 8 إلى 10 ديسمبر في نادي مدينتي للجولف، وتبلغ جوائزها 200 ألف دولار.

ويشارك سكيك في البطولات الثلاث، فيما يخوض هيل بطولتي القاهرة المفتوحة و“نيو جيزة كلاسيك”، ضمن موسم يضم 12 بطولة على الأقل.

وتقام بطولة القاهرة المفتوحة على مدى 54 حفرة، ويتأهل بعد أول 36 حفرة أصحاب المراكز الستين الأولى والمتعادلون معهم. ويحصل جميع المتأهلين على جوائز مالية ونقاط في التصنيف العالمي الرسمي.