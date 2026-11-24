



أبوظبي في 24 نوفمبر /وام/ انطلقت اليوم في فندق “دبليو أبوظبي – جزيرة ياس” أعمال منتدى صناعة الرياضة، بمشاركة أكثر من 300 من كبار المسؤولين والقادة في قطاعات الرياضة والصحة والجهات الحكومية على أن تختتم أعماله غداً.

ويقام المنتدى بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، ودائرة تنمية المجتمع ويشارك فيه عدد من الشخصيات المحلية والدولية، من بينهم سعادة طلال الهاشمي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمصارعة، الذي يستعرض تجربة تأسيس اتحاد رياضي وطني في دولة الإمارات ودوره في تعزيز المشاركة المجتمعية في الأنشطة الرياضية، وسانجوغ غوبتا، الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للكريكيت، الذي يتناول عودة رياضة الكريكيت إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس 2028 والخطط الاستثمارية المستقبلية للمجلس، وكلوي تارجيت آدمز، الرئيسة التنفيذية للشؤون التجارية في شركة “سيرج للاستثمارات الرياضية”.

كما يشارك جوناثان إيمري، الرئيس التنفيذي لشركة “الدار للتطوير”، في جلسة تناقش تطوير الوجهات الرياضية، ودور استضافة ورعاية البطولات الكبرى في تحقيق أثر مستدام على المجتمع.

وأكد سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن إمارة أبوظبي نجحت في الحفاظ على استمرارية ممارسة الرياضة رغم التحديات التي شهدها العام، من خلال تنفيذ أجندتها الرياضية وبرامجها المجتمعية على مدار عام 2026.

وقال إن المجلس يتطلع إلى ختام قوي للعام الحالي، مع استضافة عدد من الفعاليات الرياضية الكبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع، تشمل نهائي سباقات “سيل جي بي” برعاية مبادلة، وسباق جائزة أبوظبي الكبرى، وماراثون أدنوك أبوظبي، مشيراً إلى أن عام 2027 سيشهد مواصلة تعزيز الرياضة المجتمعية لتشمل مختلف الفئات العمرية، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة أكثر صحة ونشاطاً.

من جانبه، أكد سعادة الدكتور راشد السويدي، المدير العام لمركز أبوظبي للصحة العامة، أن النشاط البدني يعد من أهم وسائل الوقاية من الأمراض المزمنة، مشيراً إلى أن بناء مجتمع أكثر صحة يتطلب جعل الحركة جزءاً أساسياً من الحياة اليومية.

وأضاف أن تعزيز التعاون بين قطاعات الصحة العامة والرياضة والتعليم والتخطيط والتطوير العمراني يسهم في توفير المزيد من الفرص لممارسة النشاط البدني، وترسيخ العادات الصحية، بما يدعم جودة الحياة في المجتمع، معرباً عن ترحيبه بمشاركة قيادات من مختلف القطاعات في المنتدى للعمل على تحقيق هذه الرؤية.