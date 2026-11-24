أبوظبي في 24 نوفمبر/ وام / نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بحضور سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، اليوم دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثامن عشر للمجلس الوطني الاتحادي.

وقد بدأت مراسم الافتتاح الذي حضره سموّ أولياء العهود، ونواب الحُكّام، وسموّ الشيوخ، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي في الدولة، بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتلاوة آيات عطرة من الذِكر الحكيم.

وتفضّل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثامن عشر، وقال سموّه: بسم الله الرحمن الرحيم، إخواني وأخواتي رئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، على بركة الله وتوفيقه، نفتتح مجلسكم الميمون، ونرجو من الله -عزّ وجلّ- أن يكون افتتاح خير وبركة للعباد والبلاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وتمت تلاوة المرسوم الاتحادي رقم 148 لسنة 2026م، الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد.

وألقى معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي كلمة رحّب فيها بصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، والحضور في افتتاح أعمال الدور الرابع من الفصل التشريعي الثامن عشر إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من ممارسة المجلس لمهامه الدستورية والتشريعية.

وقال معاليه: يتشرّف المجلس الوطني الاتحادي بتفضُّل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، "رعاه الله"، بافتتاح دور الانعقاد الرابع والختامي من الفصل التشريعي الثامن عشر، مجددين العهد على أداء أمانتنا الدستورية، ومواصلة الإسهام في خدمة وطننا ومسيرة تقدمه.

وأضاف معالي صقر غباش: في هذه المناسبة، أرفع أسمى آيات الامتنان والعرفان إلى مقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، وإلى مقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، "رعاه الله"، وإلى سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وإلى أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات، على ما أحاطوا به المجلس من رعاية كريمة ودعم متواصل طوال أدوار هذا الفصل التشريعي، مكناه من أداء مسؤولياته، وجسّدا نهج قيادتنا الرشيدة في ترسيخ الشورى والتكامل بين مؤسسات الدولة، امتداداً للنهج الذي أرساه الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه المؤسسون "طيّب الله ثراهم".

واستطرد قائلاً: لقد تميزت دولة الإمارات، ومنذ قيام اتحادنا المبارك، بقدرتها على الموازنة بين قوة الدولة واستقرارها، وانفتاحها وصون هويتها، وطموحها الاقتصادي وتماسك مجتمعها، وحفظ كرامة الإنسان وأمنه وجودة حياته باعتبارها الغاية الأسمى لكل تقدم، وما بلغته دولتنا من مكانة إنما هي ثمرة رؤية قيادية بعيدة المدى، جعلت من بناء الإنسان والمؤسسات والاستعداد للمستقبل ركائز متكاملة لقوة الوطن واستدامة نهضته.

وأكد معالي صقر غباش، أنه في خضم هذه المواقف الوطنية، "نقف بكل إجلال واعتزاز أمام ما سطرته قواتنا المسلحة الباسلة من مواقف مشرفة، وما أظهرته من جاهزية استثنائية وكفاءة واقتدار في حماية سماء الوطن وأرضه وشعبه، وفي تجسيد قوة الردع التي تحمي سيادته وتصون أمنه واستقراره، مضيفا أن رجال قواتنا المسلحة أثبتوا أن ما استثمرته دولتنا عبر السنين في بناء قدراتها الدفاعية هو الضمانة الحقيقية للسلام، وأثبتوا أنهم على قدر الأمانة وعظمة المسؤولية، فلهم منا، قيادة وضباطا وجنودا، أسمى آيات الإجلال والتقدير، على ما قدموه من عطاء، وما جسّدوه من شرف الواجب ونبل الانتماء للوطن.

وقال معاليه: في هذا المقام، نستذكر بكل عرفان وإكبار شهداء الوطن الأبرار، الذين ضحوا بأنفسهم دفاعاً عن سيادته وأمنه وعزة شعبه، فارتقوا إلى أسمى مراتب العطاء، وستبقى تضحياتهم أمانة نصونها، وذكراهم مصدر فخر واعتزاز في ضمير الوطن جيلاً بعد جيل. رحم الله شهداءنا، وحفظ وطننا الذي بذلوا من أجله أغلى ما يملكون.

وأضاف معالي صقر غباش: لن يفوتني في هذا المقام أيضا أن أتقدّم ببالغ الشكر والاعتزاز والتقدير لوزارة الداخلية ولكافة أجهزتنا الأمنية وللهيئة العامة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ولأجهزة الدفاع المدني التي جسّدت جميعها أسمى معاني اليقظة والمسؤولية والجاهزية في حماية الوطن، وصون حياة الإنسان، وطمأنينة المجتمع في أصعب الظروف. فلهذه المؤسسات ولقادتها ومنتسبيها صادق التحية والتقدير.

وأوضح قائلاً: هكذا أثبتت هذه المرحلة قوة المنظومة الوطنية وتكامل أدوارها؛ من قوات مسلحة باسلة وأجهزة أمنية ومؤسسات وطنية أدت واجباتها بكفاءة واقتدار، وإعلام وطني عزز الوعي، ومجتمع ازداد تلاحماً وثقة بقيادته، ووقف فيه المواطنون والمقيمون صفاً واحداً خلف الدولة، والدرس الأعمق الذي قدمته هذه التجربة أن قوة الدول لا تُصنع حين تأتي الأزمات، بل تبنى قبلها بسنوات من التخطيط والاستثمار في الإنسان والمؤسسات والجاهزية والشراكات الدولية فما شهدناه لم يكن مجرد نجاح ، بل تأكيداً لسلامة النهج الوطني بأن الاستعداد للمستقبل، في جوهره، أحد أهم أشكال حماية الوطن وصون مكتسباته.

وأكد معاليه أنه ومن هذه الرؤية الوطنية، يستمد المجلس الوطني الاتحادي مسؤوليته في الإسهام في قوة الدولة وحماية مصالحها، إذ واصل المجلس توظيف علاقاته مع البرلمانات والمنظمات البرلمانية الدولية لإيصال مواقف الإمارات إلى ممثلي شعوب العالم، وتوضيح ما واجهته من تحديات، وتأكيد حقها في حماية أمنها وسيادتها، وترسيخ حقيقة أن أمن الإمارات والخليج جزء لا يتجزأ من الأمن الدولي، في تكامل مع السياسة الخارجية للدولة، وفي الداخل، كما واصل المجلس مسؤولياته التشريعية والرقابية بالتعاون مع الحكومة، إدراكاً منه أن قيمة العمل البرلماني هي بما يتركه من أثر في جودة القرار، وفاعلية الرقابة، وكفاءة السياسات العامة، وقدرتها على تلبية احتياجات المجتمع ومواكبة المستقبل.

وقال معاليه: استلهاماً من قول سموكم: «الثقة هي عهد بيننا وبين الناس، ونحن قوم لا نخون عهودنا»، نبدأ دورنا الرابع والختامي، معتزين بما تحقق في أدواره السابقة، وبما حظي به المجلس من ثقة قيادتنا ودعمها المتواصل، وعازمين على استكمال مسؤولياتنا بما يليق بهذه الثقة.

واختتم معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي كلمته قائلا: نسأل تعالى أن يوفقنا في أداء الأمانة، وأن يحفظ دولتنا وقيادتنا، ويديم على اتحادنا أمنه واستقراره وعزته وازدهاره. والله الموفق والنصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عقب ذلك، رُفعت الجلسة لوداع صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتم التقاط الصورة الجماعية لسموهما وأولياء العهود ونواب الحُكّام ورئيس وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي.