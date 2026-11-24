أبوظبي في 24 نوفمبر / وام/ أكد مشاركون في المؤتمر الدولي للصحة المهنية ودمج أصحاب الهمم "ICOCH26"

أهمية الحدث في تعزيز بيئات عمل آمنة ودامجة لتمكين أصحاب الهمم.

وأشاروا في تصريحات ل ( وام ) إلى النقاشات التي يطرحها الحدث لأجل تطوير بيئات عمل صحية وآمنة وشاملة تتيح لأصحاب الهمم فرص المشاركة والإنتاج.

و أكدت الدكتورة فاطمة الظاهري مدير إدارة الرعاية الصحية بهيئة زايد لأصحاب الهمم حرص الهيئة كشريك إستراتيجي بالمؤتمر على توفير بيئة عمل آمنة لأصحاب الهمم لرفع إنتاجيتهم و ضمان سلامتهم في بيئة عملهم .

وقالت إن الهيئة تقدم في أبوظبي و العين و الظفرة جميع الخدمات لتمكين أصحاب الهمم بهدف دمجهم في المجتمع حيث تشمل الخدمات التي تقدمها التأهيل و الرعاية و السلامة و الصحة التمريضية و الطبية كما تعتني الهيئة بجاهزية أصحاب الهمم الكاملة لسوق العمل وتوفير البرامج التدريبية لدمجهم في المجتمع و توفير جميع الممارسات و الإختبارات وكذلك التدريب الفني و غير الفني من متطلبات الإلتحاق بسوق العمل .

وأكدت أن توفير بيئة عمل آمنة ليس فقط عند التوظيف بل يمتد خلال مراحل عملهم و متابعتهم لضمان إنتاجيتهم و جودة حياتهم في مجال العمل .

وقالت الدكتورة فاطمة الجاسمي، عميدة كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة الإمارات العربية المتحدة و استشارية أمراض وراثية كيميائية بمستشفى توام إنهم يشاركون كداعمين للمؤتمر من خلال جميع باحثي الكلية مؤكدة حرصهم على تأهيل أطباء المستقبل على خدمة المجتمع و المواطن و اكتساب أخلاقيات المهنة و التدخل المبكر بالدخول إلى المستشفيات من سنوات الطب الأولى لإكتساب المهارات و التدريب السريري وكذلك الأمر بالنسبة لإلحاق الطلبة بمساقات خاصة بالذكاء الاصطناعي لمواكبة التحول الرقمي و التطور التكنولوجي من أجل خدمة المرضى.

ولفتت إلى أن من أهم التحديات كيفية نقل العلم النظري إلى التطبيق العملي و تعليم الطلبة التفكير النقدي لتمييز المعلومة و الأخذ بالأدلة .

ويصاحب المؤتمر معرض يستعرض مجموعة من التجارب إلى جانب تسليط الضوء على قصص نجاح أصحاب الهمم لإبراز مشاركتهم في مختلف مجالات العمل والحياة.

وقال العقيد الدكتور يونس ياسر اليعربي استشاري الباطنية و أخصائي الطب المهني بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، إن مشاركتهم تأتي من منطلق تعزيز جودة الحياة لسلامة و صحة الموظفين في العمل الشرطي و غيره مشيرا إلى حرصهم على دعم أصحاب الهمم في بيئة العمل بحيث تكون أكثر شمولية منذ بداية التوظيف مروراً بجميع مراحل العمل الوظيفي و التدريب .

ولفت إلى مشاركة شرطة أبوظبي بجناح في المعرض المصاحب للمؤتمر و الذي يتم من خلاله تقديم شرح عن تقنية التدريب الإفتراضي في مجال الصحة و السلامة المهنية كنموذج تفاعلي مع الجمهور و توضيح أهميته في إكتشاف المخاطر في بيئة العمل لافتا إلى مشاركته في التحدث بورشة عمل عن صناعة السياسات الخاصة بدمج أصحاب الهمم لوضع المقترحات بناء على أفضل الممارسات.

و يشارك أصحاب الهمم ذيبان سالم المهيري و مسلم سالم القبيسي في فعاليات المؤتمر بقصص نجاح أمام الجمهور مثمنين الدعم والرعاية من جهة عملهم و كذلك من هيئة زايد لأصحاب الهمم و كافة الجهات المعنية لتهيئة بيئات مهنية آمنة ودامجة، تراعي إحتياجاتهم .

وشرحت الرائد صيدلي عائشة يوسف العوضي من إدارة دعم الصحة العسكرية المتحدثة من جناح وزارة الدفاع عمل ضابط السلامة في كيفية تقييم المخاطر بشكل دوري للتأكد من سلامة المنشآت الطبية ومدى ملاءمتها من ناحية تأمين السلامة للجميع للحد من وقوع الحوادث للأفراد و الممتلكات و تقديم البرامج التثقيفية من ورش عمل و محاضرات تتعلق بالسلامة و الصحة المهنية و البيئية ومواجهة التحديات بالتقيد بالتعليمات.

و تحدث الدكتور أحمد الشطي إستشاري طب مهني و بيئي بوزارة الصحة بدولة الكويت و المحاضر في كلية الطب بجامعة الكويت، عن مشاركته بالمؤتمر من خلال جلسة نقاشية بعنوان ( من التنظيم إلى المرونة: بناء بيئة داعمة للصحة المهنية في دول مجلس التعاون الخليجي ) مؤكدا أهمية المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات بثقة و جدارة لافتًا إلى أن دمج أصحاب الهمم من أهم ما يميز المؤتمر خاصة قصص النجاح التي تثبت ذلك .

وام / خا