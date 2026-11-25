الفجيرة في 25 نوفمبر /وام/ احتفلت شركة الفجيرة الوطنية للتأمين بعيد الاتحاد الـ55 لدولة الإمارات، في أجواء وطنية جسّدت مشاعر الاعتزاز بمسيرة الاتحاد وما حققته الدولة من إنجازات على مدى خمسة وخمسين عاماً.

وتخلل الاحتفال كلمة للرئيس التنفيذي للشركة، أنطوان المعلولي، أكد فيها أن عيد الاتحاد يمثل مسيرة عزيمة وإرادة أرسى دعائمها الآباء المؤسسون، وتواصل القيادة الرشيدة مسيرتها برؤية وحكمة، لترسخ مكانة الإمارات رمزاً للأمان والتقدم والريادة.

وأعرب عن اعتزاز الشركة بمسيرة تطورها وإنجازاتها التي تأتي ثمرةً من ثمار النهضة التي تشهدها الدولة، مؤكداً التزامها بمواصلة العطاء والمساهمة في حماية مكتسبات الوطن ومستقبله المزدهر.

وشهدت الفعالية عرضاً موسيقياً وفقرات غنائية وطنية، أضفت أجواءً من البهجة والتفاعل، وعكست روح المناسبة وما تحمله من معاني الانتماء والولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية، بمشاركة أسرة الشركة وضيوفها.

واختُتم الاحتفال بأجواء عكست روح الاتحاد والتلاحم، وتجديد الاعتزاز بالمسيرة الإماراتية وما تحمله من طموحات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً.