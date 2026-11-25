الفجيرة في 25 نوفمبر /وام/ وقّعت جامعة الفجيرة وجامعة خليفة مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء إطار مؤسسي للتعاون المشترك في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار، وتطوير المبادرات العلمية والمعرفية، بما يسهم في إعداد كفاءات وطنية مؤهلة، ودعم مسيرة التنمية المستدامة والاقتصاد القائم على المعرفة.

وقّع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور سليمان موسى الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، وسعادة الدكتور إبراهيم سعيد الحجري، رئيس جامعة خليفة، بغرض بناء شراكات أكاديمية استراتيجية ومستدامة، تقوم على تبادل الخبرات، وتكامل الإمكانات العلمية والبحثية، وتوظيف المعرفة والابتكار في خدمة الأولويات الوطنية والتطلعات المستقبلية لدولة الإمارات.

وتفتح المذكرة آفاقاً واسعة للتعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، تشمل تطوير المبادرات والمشاريع البحثية المشتركة، وتبادل الخبرات الأكاديمية والعلمية، وتعزيز التعاون بين أعضاء الهيئتين التدريسية والبحثية، إلى جانب تنظيم الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل والأنشطة العلمية المتخصصة، واستكشاف فرص تطوير البرامج والمبادرات الأكاديمية التي تستجيب للتحولات المتسارعة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

وتسعى الشراكة إلى تعزيز الاستفادة المتبادلة من الموارد والإمكانات البحثية والمعرفية لدى الجامعتين، وتشجيع البحث العلمي التطبيقي متعدد التخصصات، ودعم المبادرات التي تربط المعرفة الأكاديمية بالتحديات الواقعية واحتياجات القطاعات الحيوية، بما يسهم في تطوير حلول مبتكرة ذات أثر علمي ومجتمعي مستدام.

وأكد سعادة الدكتور سليمان موسى الجاسم، رئيس جامعة الفجيرة، أن توقيع مذكرة التفاهم يمثل محطة مهمة في مسيرة الجامعة نحو تعزيز حضورها الأكاديمي والبحثي، وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات العلمية الرائدة، مشيراً إلى أن بناء منظومة تعليمية وبحثية تنافسية يتطلب شراكات نوعية تتجاوز أطر التعاون التقليدي إلى تحقيق نتائج ملموسة وأثر مستدام.

وأضاف: "نتطلع من خلال هذه المذكرة إلى إطلاق مسارات تعاون نوعية تتيح لطلبتنا وأعضاء هيئتنا التدريسية والبحثية فرصاً أوسع للتطوير والإبداع والمشاركة في المشاريع العلمية المشتركة، بما يعزز قدراتهم ويرتقي بمخرجات الجامعة. كما نحرص على أن تكون هذه الشراكة رافداً لتحقيق طموحات جامعة الفجيرة في التميز المؤسسي والأكاديمي، والإسهام الفاعل في تحقيق الأولويات الوطنية في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا، انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة لمستقبل قائم على المعرفة والابتكار والكفاءات الوطنية".

من جانبه، قال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري: "تحرص جامعة خليفة على تبادل خبراتها وإمكاناتها البحثية مع شركائها في مختلف أنحاء الدولة. ويجمع تعاوننا مع جامعة الفجيرة بين ما تمتلكه الجامعتان من خبرات وإمكانات، حيث يسهم في توفير إطار عملي لإجراء البحوث المشتركة لدى أعضاء الهيئة الأكاديمية والباحثين والطلبة في كل من الجامعتين، وتطوير البرامج الأكاديمية، وتبادل المعرفة، بما يعزز إعداد الكفاءات اللازمة لدعم القطاعات الصناعية المستقبلية في دولة الإمارات".

وتكتسب هذه الشراكة أهمية خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التعليم العالي، وما تفرضه من ضرورة تعزيز التعاون بين الجامعات، وتكامل الجهود البحثية، وتطوير نماذج تعليمية مرنة ومبتكرة تستجيب لمتطلبات المستقبل. كما تعكس إدراك المؤسستين للدور المحوري الذي تضطلع به الجامعات في إنتاج المعرفة، وتنمية رأس المال البشري، ودعم منظومة البحث والتطوير والابتكار.