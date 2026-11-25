أبوظبي في 25 نوفمبر /وام/ شاركت جامعة الفجيرة في أعمال قمة التعليم العالي في الشرق الأوسط 2026 (QS Higher Ed Summit: Middle East 2026)، التي نظّمتها مؤسسة "QS" على مدار ثلاثة أيام في فندق الريتز كارلتون بأبوظبي، بحضور سعادة الدكتور سليمان الجاسم، رئيس الجامعة، ونخبة من رؤساء الجامعات والقيادات الأكاديمية والخبراء وممثلي مؤسسات التعليم العالي الإقليمية والدولية.

وتأتي مشاركة الجامعة في إطار توجهاتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز حضورها في المحافل الأكاديمية الإقليمية والدولية، وتوسيع آفاق التعاون والشراكات الأكاديمية، والاطلاع على أحدث التوجهات والممارسات العالمية في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتصنيفات الجامعية.

وقال سعادة الدكتور سليمان الجاسم، إن مشاركة الجامعة في هذه القمة تأتي انطلاقًا من رؤيتها الطموحة للارتقاء بمكانتها وتعزيز تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي، وإيماننا بأهمية بناء الشراكات الأكاديمية وتبادل الخبرات مع المؤسسات التعليمية الرائدة عالميًا.

وأضاف: "نعمل على ترسيخ ثقافة التميز والابتكار، وتطوير منظومة تعليمية وبحثية تواكب المتغيرات العالمية، وتسهم في إعداد أجيال قادرة على قيادة المستقبل والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وشكّلت القمة منصة لتبادل الخبرات والمعارف، ومناقشة مستقبل التعليم العالي، واستشراف أبرز الفرص والتحديات التي يشهدها القطاع، إلى جانب استعراض سبل الارتقاء بجودة التعليم، وتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز القدرة التنافسية للجامعات على المستوى العالمي.