أبوظبي في 25 نوفمبر/ وام/ كرم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، القادة ورؤساء وأعضاء فرق العمل المشاركة والداعمة في جائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، بدورتها الثامنة لعام 2026، تقديراً لجهودهم المتميزة وإسهاماتهم النوعية التي توجت بفوز وزارة الداخلية بجائزة "الجهة الاتحادية الرائدة في استدامة التميز"، إحدى الجوائز المؤسسية الرئيسية، في إنجاز يعزز ريادتها ومسيرتها الحافلة بالتميز والإنجازات.

جاء ذلك خلال حفل أُقيم في ساحة مبنى وزارة الداخلية، احتفاءً بهذا الإنجاز الوطني، وتقديراً لعطاء الكفاءات والكوادر التي أسهمت، بروح الفريق الواحد، في الارتقاء بمنظومة العمل المؤسسي، وتحقيق مستويات متقدمة من التميز والريادة في الأداء الحكومي.

وحضر الحفل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وسعادة اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومعالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، القائد العام لشرطة أبوظبي، وسعادة الفريق عبد الله مبارك بن عامر، القائد العام لشرطة الشارقة، وسعادة اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، وسعادة اللواء الشيخ راشد بن أحمد المعلا، القائد العام لشرطة أم القيوين، وسعادة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، وسعادة اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، وسعادة اللواء سالم علي مبارك الشامسي الوكيل المساعد للموارد والخدمات المساندة، وسعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، وسعادة اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير عام شرطة أبوظبي، وسعادة العميد الدكتور علي عبدالله بن ضاعن الغفلي الأمين العام لمكتب سمو وزير الداخلية، وسعادة العميد سعيد توير السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن بوزارة الداخلية، وعدد من قيادات قطاعات الوزارة وكبار الضباط.

يأتي هذا الإنجاز ثمرة الجهود التكاملية التي بذلتها قطاعات الوزارة والقيادات الشرطية وفرق العمل المشاركة والداعمة، ويعزز ريادة وزارة الداخلية في التميز المؤسسي.