العين في 23 نوفمبر /وام/ تباينت آراء ناشرين اختتموا مشاركتهم في الدورة الـ17 من مهرجان العين للكتاب، الذي نظمه مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، حتى 23 نوفمبر الجاري، حول حدود الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير صناعة النشر، وإنتاج الكتب، والتحديات التي تفرضها على أصالة النصوص وحقوق الملكية الفكرية، ومدى قدرتها على منافسة الإبداع الإنساني.

وأكد سعيد محمد، المؤسس والمدير التنفيذي لدار البيان العربي، أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة مساعدة يمكن توظيفها في التنسيق والتحرير المساند والتسويق وتطوير الأفكار، لكنه لا يستطيع أن يحل محل الكاتب بما يمتلكه من مشاعر وتجارب ورؤية إبداعية.

وكشف أن الدار تلقت خلال الفترة الأخيرة عدداً من المخطوطات المنتجة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، موضحاً أنها تتعامل معها وفق طبيعة النص ومدى قابليته للتطوير، إذ تتيح لبعض المؤلفين فرصة إعادة تحرير أعمالهم بواسطة محررين متخصصين، بهدف إضفاء الطابع الإنساني عليها.

وحذر من التحديات القانونية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية، خصوصاً في ظل صعوبة تحديد ملكية النصوص المنتجة آلياً، معتبراً أن تنظيم هذه المسألة يمثل أحد أكثر الملفات تعقيداً أمام صناعة النشر.

ووصفت أسماء سمير، صاحبة دار تبر للنشر والتوزيع، الذكاء الاصطناعي بأنه "سلاح ذو حدين"، موضحة أنه يوفر الوقت والجهد ويساعد على جمع المعلومات وتنظيمها وتطوير الأفكار، لكنه يفتح المجال أمام تقديم مخطوطات يعتمد أصحابها على الآلة في إنتاجها دون مراجعة أو مساهمة إبداعية حقيقية.

وأكدت أهمية التحقق من المعلومات ومصادرها، وعدم الاعتماد الكامل على المحتوى المنتج آلياً، لافتة إلى أن التقنيات نفسها يمكن الاستعانة بها في فحص المخطوطات والكشف عن مؤشرات استخدامها.

ورأى محمد عبدالله نور الدين، من دار نبطي، أن الحفاظ على أصالة النص البشري يمثل التحدي الأكبر أمام صناعة النشر، في ظل تحول الذكاء الاصطناعي من وسيلة للوصول إلى المعلومات والمراجع إلى أداة تشارك بصورة مباشرة في إنتاج المحتوى.

وأوضح أن العلاقة بين الكاتب والآلة أصبحت تجمع بين التعاون والمنافسة، معتبراً أن القيمة الحقيقية للنص تتوقف على قدرة المؤلف على توجيه التقنية والتحكم في مخرجاتها، بدلاً من الخضوع لها.

وأشار إلى أن الدار تعتمد معايير تتعلق بجودة النص وتماسكه عند تقييم المخطوطات، بصرف النظر عن الوسائل المستخدمة في إنتاجها، موضحاً أنها تستعين بأدوات تقنية لفحص الأعمال، مع الإقرار بصعوبة الجزم بأن نصاً معيناً مكتوب بالكامل بالذكاء الاصطناعي.

وتوقع أن تكتسب الأعمال التي تتميز بأصالتها الإنسانية قيمة أكبر مستقبلاً، مع تزايد المحتوى المنتج آلياً، مشيراً إلى أن الإبداع والابتكار والتجربة الإنسانية ستظل عناصر أساسية في تقييم الأعمال الأدبية والفكرية.

بدوره، أكد عدنان الحاج، من دار تنوين للنشر والتوزيع، أن الذكاء الاصطناعي أحدث تأثيراً إيجابياً في بعض مراحل صناعة النشر، خصوصاً تصميم أغلفة الكتب، موضحاً أنه يستعين بهذه التقنيات للحصول على تصورات أولية للتصميم، دون اعتماد نتائجها بالضرورة في الصورة النهائية.

واستبعد الحاج أن يتمكن الذكاء الاصطناعي من الحلول محل الكاتب، مؤكداً أن الإبداع الأدبي يرتبط بالمشاعر والتجربة الإنسانية، وأن الكاتب يستطيع نقل كلماته من القلب إلى القلب، بينما تظل الآلة عاجزة، من وجهة نظره، عن تقديم التجربة الشعورية نفسها.

وتكشف هذه الشهادات عن اختلاف السياسات التي تتبناها دور النشر في التعامل مع الذكاء الاصطناعي، بين الرفض الكامل للنصوص المنتجة آلياً، وإتاحة الفرصة لإعادة تحريرها، وتقييم الأعمال وفق جودتها وأصالتها، بما يعكس الحاجة إلى معايير مهنية واضحة تحافظ على حقوق المؤلفين وتضمن جودة المحتوى.

ويأتي طرح هذه القضية في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها الصناعات الإبداعية، وما تفرضه من تحديات جديدة أمام الناشرين والمؤلفين، في وقت يواصل فيه مركز أبوظبي للغة العربية ومهرجان العين للكتاب، الذي اختتم فعالياته مؤخراً تحت شعار "واحة الحكايات"، تعزيز الحوار حول مستقبل المعرفة والإبداع.