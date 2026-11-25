الشارقة في 25 نوفمبر /وام/ نال نادي ومتحف الشارقة للسيارات القديمة خلال مشاركته في فعاليات النسخة السابعة من "معرض قطر للسيارات الكلاسيكية الفارهة" الذي أقيم خلال الفترة من 17 إلى 22 نوفمبر 2026 في منطقة "مدينا سنترال" بجزيرة اللؤلؤة في العاصمة القطرية الدوحة، ويُعد من أبرز التظاهرات المتخصصة في المنطقة، جائزة "أفضل سيارة استثنائية فخمة" من خلال عرضه سيارة "لامبورغيني ديابلو" الإيطالية طراز عام 1993 ضمن جناحه.

وجاء هذا الفوز وسط منافسة قوية شهدها المعرض بمشاركة أكثر من 70 سيارة نادرة وتحت إشراف لجنة تحكيم متخصصة تابعة للاتحاد الدولي للسيارات الكلاسيكية (FIVA)، ما يعكس تميز مشاركة النادي والمتحف وجودة الطرازات المختارة لتمثيلهما في المحافل الخليجية والدولية.

وكرم الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، عضو مجلس إدارة الجمعية الخليجية القطرية للسيارات الكلاسيكية الفائزين مشيداً بالمستوى المتميز للمشاركات وقوة المنافسة التي شهدتها النسخة السابعة.

واستقطبت مشاركة النادي في المعرض إقبالاً واسعاً من الزوار وهواة اقتناء السيارات القديمة؛ حيث استعرض باقة متميزة تضم ثلاث سيارات قديمة ورياضية نادرة تعكس حقباً ذهبية متنوعة في تاريخ صناعة السيارات العالمية شملت إلى جانب "لامبورغيني ديابلو" الفائزة كلاً من سيارة "بورش 964 توربو" الألمانية طراز عام 1993 التي تمثل علامة فارقة في الهندسة الرياضية وسيارة "كرايسلر نيويوركر" الأمريكية طراز عام 1977 التي تجسد فخامة السبعينيات.

وأكد أحمد سيف بن حنظل، مدير نادي ومتحف الشارقة للسيارات القديمة، أن هذا الإنجاز يتوّج جهود النادي في تعزيز حضوره الإقليمي وصون إرث السيارات القديمة ويعكس عمق الروابط الأخوية والتعاون المشترك بين الأندية المتخصصة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن المعرض شكل منصة مثالية لتبادل الخبرات والتعريف بالمقتنيات الفريدة التي يحتضنها متحف الشارقة للسيارات القديمة إلى جانب الترويج لفعالياته ومبادراته النوعية على مدار العام وفي مقدمتها مهرجان الشارقة للسيارات القديمة.