رأس الخيمة في 25 نوفمبر/وام/ ركز اليوم الأول لقمة رأس الخيمة للطاقة 2026 التي انطلقت اليوم بمركز رأس الخيمة للمعارض (إكسبو) برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة على محور منظومات الطاقة المتكاملة.

وناقشت الجلسات التقدم المحرز على مستوى المنطقة واستعرضت التوجهات والمسارات المستقبلية لتحقيق الحياد المناخي.

وتناولت النقاشات مجموعة من الموضوعات الرئيسية، شملت كفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وشبكات الكهرباء المستقبلية، وأمن الطاقة، والهيدروجين الطبيعي، والترابط بين قطاعي الطاقة والمياه، والتمويل الأخضر.

ومن أبرز محطات برنامج القمة، الكلمة الرئيسية التي ألقاها معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية حول استراتيجية دولة الإمارات للطاقة في سياق استراتيجية دولة الإمارات للحياد المناخي.

وتلا الكلمة الرئيسية عرضٌ تقديمي رئيسي دولي قدّمه سعادة فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، استعرض خلاله رؤى حول الاتجاهات العالمية في مجال الطاقة المتجددة وآفاقها المستقبلية.

وقال لا كاميرا:«تمثل قمة رأس الخيمة للطاقة منصة مهمة تجمع الجهات الحكومية وقادة القطاع وصناع السياسات والمبتكرين، لتسريع التحول في قطاع الطاقة والإسهام في تحقيق أهداف الطاقة المستدامة للمستقبل ويؤكد التزام دولة الإمارات بتعزيز قدرة منظومة الطاقة على مواجهة التحديات، وخفض الانبعاثات، ورفع التنافسية الاقتصادية، إمكانية الجمع بين الاستدامة والازدهار على المدى الطويل وتؤدي استراتيجيات مثل «استراتيجية رأس الخيمة المتكاملة للاستدامة 2050» دوراً أساسياً في تحويل الطموحات إلى خطوات عملية ملموسة، وإتاحة فرص استثمارية جديدة، ودفع النمو المستدام.

وأعرب عن ترحيب الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» بهذه المبادرة، وبما توفره من فرص لتعزيز الحوار وتبادل المعرفة والتوسع في تطبيق حلول الطاقة المتجددة، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر أمناً وقدرة على مواجهة التحديات واستدامة لقطاع الطاقة».

وقدّم برايان ماذرواي، رئيس مكتب كفاءة الطاقة والتحولات الشاملة في وكالة الطاقة الدولية (IEA)، رسالة مصوّرة تناولت سبل بناء مستقبل للطاقة النظيفة يتسم بالكفاءة والشمولية.

وقال برايان ماذرواي: «لا يمكن لأي قطاع أو دولة بمفردها تحقيق مستقبل للطاقة يتسم بالأمن والقدرة على تحمل التكاليف والاستدامة وتوفر قمة رأس الخيمة للطاقة منصة مهمة تجمع الحكومات وخدمات المرافق والشركات وغيرها من الشركاء للاستفادة من التحديات الراهنة في قطاع الطاقة، وتعزيز التعاون، واستكشاف مسارات استراتيجية وذكية وهادفة نحو مستقبل أفضل للطاقة».

وتُقام القمة على مدى ثلاثة أيام، في الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر، تحت شعار «نساهم ونشارك في بناء مستقبل مستدام للطاقة»، وتستضيفها دائرة بلدية رأس الخيمة بالشراكة مع الاتحاد للماء والكهرباء.

وقال سعادة منذر محمد بن شكر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، الجهة المستضيفة للقمة: «نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى قيادتنا الرشيدة ورعاتنا وشركائنا وضيوفنا الكرام، الذين أسهموا في إنجاح اليوم الافتتاحي لقمة رأس الخيمة للطاقة وتمثل القمة منصة مهمة لتعزيز الحوار حول التحول في قطاع الطاقة، وتجمع نخبة من القادة والخبراء وصنّاع القرار من دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم، لتبادل الخبرات ووجهات النظر واستكشاف فرص التعاون ومن خلال استضافة هذه النقاشات في رأس الخيمة، نأمل أن نسهم في دعم الجهود الجماعية الرامية إلى تحقيق الأولويات الإقليمية والعالمية في مجال الطاقة المستدامة».

وقد عزز توقيع أكثر من خمس مذكرات تفاهم في اليوم الأول من القمة دور رأس الخيمة المتنامي باعتبارها منصة إقليمية للحوار والابتكار والتعاون في قطاعي الطاقة والاستدامة، وأكد التزام الإمارة بالمضي قدماً نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة واستدامة.

وشهدت القمة جلسة نقاشية بعنوان " القيادة المشتركة بين القطاعات من أجل تحول شامل في قطاع الطاقة يتمحور حول الإنسان"، شارك فيها قادة تنفيذيون من الجهات الحكومية وقطاع الطاقة والمنظمات الدولية، وطرحوا وجهات نظرهم حول هذا الموضوع.

أدار الجلسة أندريا دي غريغوريو، المدير التنفيذي لقطاع الطاقة المستدامة في دائرة بلدية رأس الخيمة، بمشاركة سعادة لوسي بيرجر، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات؛ وسعادة يوسف آل علي، الرئيس التنفيذي للاتحاد للماء والكهرباء؛ ومحمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»؛ وغوري سينغ، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA).

وترأست كارين زيغلر، خبيرة في مجال الطاقة وعضو فخري في منظمة المرأة في الهيدروجين الأخضر، جلسة بعنوان «توسيع نطاق نشر مشاريع الطاقة المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة لدعم طموحات المنطقة في تحقيق الحياد المناخي»، تناولت الفرص والتحديات المرتبطة بتسريع نشر حلول الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء المنطقة.

فيما تناولت جلسة حوارية بعنوان «توفير الحمل الأساسي من مصادر الطاقة المتجددة: نهج استراتيجي لمعالجة تقلبات الإنتاج» سبل التعامل مع التحديات المرتبطة بالطبيعة المتقطعة لمصادر الطاقة المتجددة. وأدار الجلسة عبدالله الحمادي، مهندس طاقة المستقبل في إدارة طاقة المستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية بمشاركة الدكتورة المهندسة نوال الهنائي، مديرة إدارة طاقة المستقبل في الوزارة، متحدثة رئيسية.

وتناولت نقاشات أخرى دور استراتيجية الطاقة والأداء التشغيلي، إلى جانب مستقبل شبكات الكهرباء ومتطلبات الربط اللازمة لدعم أنظمة الطاقة ذات صافي الانبعاثات الصفري.

و تطرّق البرنامج إلى دور الطاقة النووية في بناء مستقبل منخفض الكربون، والأهمية المتزايدة على مستوى المنطقة لتعزيز مرونة أنظمة الطاقة والمياه وقدرتها على مواجهة التحديات.

على صعيد متصل شهد منتدى رؤى الطاقة جلسةً بعنوان «الهيدروجين الطبيعي في رأس الخيمة: فرصة استراتيجية للاستدامة والتحول في قطاع الطاقة».

افتُتحت الجلسة بعرض تقديمي قدّمه تيبو بوركهارت، نائب رئيس الاستكشاف والمشاريع الجديدة في شركة غاز رأس الخيمة (RAKGAS)، أعقبته جلسة نقاشية أدارَها روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة قمر للطاقة.

شارك في الجلسة ممثلون عن عدد من الجهات والشركات المتخصصة، شملت «جيو كيلن لابتكار الطاقة» (GeoKiln Energy Innovation)، و«هايتيرا» (HyTerra Ltd)، و«مانتل 8» (Mantle8)، ووزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة غاز رأس الخيمة (RAKGAS).

كما تناولت القمة العلاقة المهمة بين الطاقة والمياه، من خلال جلسة بعنوان «بناء أنظمة طاقة ومياه مرنة لتعزيز القدرة على مواجهة التغير المناخي وتحقيق التنمية المستدامة».

تضمّنت الجلسة عرضاً تقديمياً رئيسياً بعنوان «تعزيز الترابط بين الطاقة والمياه»، أبرز أهمية اتباع نهج متكامل في إدارة الموارد، تلته جلسة نقاشية شارك فيها كل من هدى الحوقاني، مديرة مجموعة أبوظبي للاستدامة، هيئة البيئة – أبوظبي و ستيف لوموان، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط لشركة «دالكيا» (Dalkia)؛ والدكتورة يو لو، رئيسة مجلس الإدارة والمديرة العامة للشؤون البيئية في معهد شنتشن للتخطيط والتصميم الحضري (UPDIS).

وقالت سلوى المفلحي، المدير التنفيذي للمجموعة للاستدامة والتواصل المجتمعي في الدار: "تسلط قمة رأس الخيمة للطاقة الضوء على أهمية التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي لدعم طموحات رأس الخيمة في مجال الاستدامة، وتعزيز جهود دولة الإمارات نحو التحول إلى مستقبل منخفض الكربون ويلعب قطاع المباني دوراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف من خلال تعزيز كفاءة الطاقة والإدارة المسؤولة للموارد وتلتزم الدار بدمج هذه المبادئ في مختلف مراحل دورة حياة العقارات، بدءاً من التصميم والتطوير وصولاً إلى التشغيل على المدى الطويل ومن خلال الابتكار وتبادل الخبرات، يمكننا تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة، وبناء مجتمعات أكثر مرونة وكفاءة وملاءمة للعيش، بما يخدم الأجيال القادمة".

وفي جلسة خاصة حول التمويل الأخضر، انتقل التركيز إلى دور المؤسسات المالية والاستثمار والتعاون الإقليمي في تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة.

وأدار دانييلي أشتون كودا، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في بنك رأس الخيمة الوطني، جلسة نقاشية بعنوان «توسيع نطاق التمويل الأخضر لتسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة إقليمياً» شارك فيها كل من أحمد حواس، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك رأس الخيمة الوطني؛ وسبيروس كوفليس، قائد مشروع التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي بشأن التحول الأخضر، ووزير الدولة اليوناني السابق للشؤون الاقتصادية الخارجية والبيئية والثقافية.

وبحثت النقاشات سبل مساهمة المؤسسات المالية والتعاون الإقليمي في حشد رؤوس الأموال، وتهيئة الفرص الاستثمارية في المشاريع منخفضة الكربون، وتسريع نشر حلول الطاقة المستدامة.

وشهد اليوم الافتتاحي للقمة أيضاً الإعلان عن مجموعة من المشاريع والشراكات الاستراتيجية التي تدعم الابتكار والتنمية المستدامة في الإمارة.

وأعلنت الاتحاد للماء والكهرباء عن شراكتها مع شركة طاقة لحلول المياه وشركة سور الدولية لخدمات المياه، لتطوير محطة الحمراء المستقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي في رأس الخيمة.

ويوفر المشروع البنية التحتية اللازمة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مناطق جنوب رأس الخيمة، بما فيها منطقة الحمراء وجزيرة المرجان، بطاقة استيعابية أولية تكفي لخدمة أكثر من 300 ألف نسمة.

ويتيح المشروع فرصة استخدام المياه المعالجة في ري المساحات الخضراء وغيرها من الاستخدامات غير المخصصة للشرب، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المياه المحلاة.

ووقّعت بلدية رأس الخيمة عدداً من مذكرات التفاهم خلال القمة تهدف إحداها والموقعة مع معهد شنجن للتخطيط والتصميم الحضري، إلى البحث عن فرص التعاون في مجال التنمية الحضرية المستدامة، بما يشمل تطوير المدن منخفضة وصفرية الكربون، وتعزيز الراحة الحرارية في الأماكن المفتوحة، وتخطيط المدن وفق مبادئ الاقتصاد الدائري.

وتركز مذكرة التفاهم مع معهد شنجن لأبحاث البناء على التعاون في مجالات كفاءة الطاقة والمياه، والطاقة المتجددة، والتصميم المستدام للمباني، وتعزيز جودة الحياة في المدن.

وتدعم مذكرة التفاهم مع شركة جوشن التعاون في مجالات تشمل البنية التحتية المرتبطة بالمياه، وأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقلة عن الشبكة، وحلول شحن المركبات الكهربائية.

فيما تركز مذكرة التفاهم مع شركة هواوي على تعزيز حلول الطاقة النظيفة في رأس الخيمة.

وقال تشن لي، رئيس شركة «جوشن» في الأمريكتين: «تثمّن شركة جوشن رؤية قمة رأس الخيمة للطاقة ونهجها القائم على التعاون، وتتطلع إلى العمل مع الشركاء المحليين لتحويل الطموحات المشتركة إلى نماذج عملية قابلة للتوسع، تنطلق من رأس الخيمة إلى العالم».

واحتفت القمة بالابتكار من خلال الدورة الثانية من «مسابقة رأس الخيمة للابتكار في الطاقة» (فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة) وكُرّمت الشركات الفائزة، وهي Smart Joules وQuick Algorithm عن حلول الرقمنة، وSaarthi GreenTech عن حلول خفض الانبعاثات الكربونية.

وشهدت القمة أيضا، بالتزامن مع المؤتمر، معرضاً جمع مجموعة متنوعة من الشركات والمؤسسات التي استعرضت تقنيات ومنتجات وحلولاً مبتكرة في مجالات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والاستدامة.

أتاح المعرض للجهات العارضة فرصة التواصل مع الجهات الحكومية وممثلي القطاع، وتبادل الرؤى والخبرات، وإبراز الابتكارات التي تدعم التحول نحو مستقبل منخفض الكربون في قطاع الطاقة.